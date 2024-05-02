هذا موعد بثّ الخطاب الكامل للرئيس تبون بمناسبة عيد العمال

تبثّ القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة يوم الخميس، ابتداء من التاسعة 21:00 مساء، خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الكامل، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمناسبة عيد العمال.

وأكد الرئيس تبون في خطابه، التزامه بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية. مُدينًا ما أسماه خطابات البهتان، التي سعت في العشرية الماضية إلى وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي.

وقال الرئيس تبون في كلمة ألقاها بمقر المركزية النقابية بمناسبة عيد العمال:”وفاء للشهداء، أجدّد التزامي بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية”.

قبل أن يستذكر “فترة الاقتصاد المنهار، والأوضاع المزرية التي كانت تعيشها الجزائر قبل 2019″، التي اعتبرها “آخر سنة لعشرية مافياوية”.

منتقدا “خطابات البهتان التي كانت تدّعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمال، ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته”. وقال إن هدفها كان “إحباط معنويات الجزائريين، وتسليم البلاد للخارج، من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي”.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية استعداده لاعتماد آلية جديدة للحوار بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل. غير أنه اشترط “أن لا تكون مثل الثلاثيات السابقة، التي بقيت قراراتها حبرا على ورق”.

وجاء في كلمة الرئيس تبون:”من أجل الوصول إلى قرارات صائبة وغير ظرفية، لا بد من الحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكافة الوطنيين الأحرار. وكل من سبقنا في الوطنية والكفاح”.