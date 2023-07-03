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هذا موعد تسليم خط “الميترو” من الحراش نحو مطار الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا موعد تسليم خط “الميترو” من الحراش نحو مطار الجزائر
جزء من المشروع

تفقد وزير النقل يوسف شرفة، الإثنين، بالجزائر العاصمة، مشروع توسعة خط ميترو الجزائر من الحراش نحو مطار الجزائر.

وأفاد بيان وزارة النقل أن الأشغال الكبرى بالمشروع انتهت، حيث ينتظر الشروع في أشغال التجهيز ووضع الأنظمة.

وأكد الوزير شرفة أن المؤسسات القائمة على هذا المشروع الحيوي (خط ميترو الحراش – مطار الجزائر). تسعى إلى تسليمه نهاية السنة المقبلة.

من جهة أخرى، وضع شرفة حيز الخدمة المدرج الثانوي الجديد بمطار الجزائر. والذي سيوفر أكثر مرونة في عملية هبوط وإقلاع الطائرات.

ويدخل هذا ضمن استراتيجية القطاع لجعل مطار الجزائر مطار محوريا وقطبا دوليا يكون بوابة انطلاق وعبور إلى عواصم العالم، حسب بيان الوزارة.

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