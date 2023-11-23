هذا موعد تسليم مشروع مد السكك الحديدية لخط خنشلة-عين البيضاء

أكد وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، يوم الخميس، على ضرورة تسليم مشروع مد السكك الحديدية لخط خنشلة-عين البيضاء بأم البواقي قبل نهاية السنة الجارية.

و دعا الوزير رخروخ خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية خنشلة، مسؤولي تجمع الشركات المنجزة للمشروع إلى “الوفاء بالتعهدات التي قدموها له خلال الزيارة التي قادته للمشروع في مارس المنصرم”.

“وإتمام أشغال مد السكك الحديدية على طول المسار البالغ 51 كلم قبل نهاية السنة الجارية”، يضيف بيان الأشغال العمومية.

كما أسدى الوزير رخروخ تعليمات “بضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وتدارك التأخر المسجل بسبب بعض العوائق التي اعترضت المشروع لاسيما ما تعلق منها بنزع الملكية”.

وأمر وزير الأشغال العمومية “بإعطاء الأولوية لإتمام أشغال إنجاز محطة القطار الرئيسية لنقل المسافرين والبضائع بالسكة الحديدية ببلدية الحامة في ظرف 3 أشهر”.

“مع العمل على تسريع وتيرة الأشغال بمحطات بغاي ومتوسة بخنشلة وفكيرينة بولاية أم البواقي حتى يتسنى إتمام المشروع وتسليمه بصفة نهائية خلال شهر جوان 2024”.