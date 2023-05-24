هذا موعد تسليم ميناء النزهة بالصابلات

سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تسليم ميناء النزهة بالصابلات، حسب ما أكده والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي.

ووقف والي العاصمة، مساء الثلاثاؤ على مدى تقدم الأشغال على مستوى حظيرة دنيا بارك والواجهة البحرية بالصابلات ،مشددا على ضرورة تسليم المشروعين وفق الآجال المحددة.

وفي إطار تعزيز ولاية الجزائر بمختلف الفضاءات الترفيهية وخلق مساحات جديدة للراحة والاستجمام، قام الوالي بالوقوف على مدى تقدم نسبة الأشغال على مستوى حظيرة دنيا بارك وكذا الصابلات.

ويتضمن مشروع دنيا بارك تطوير المسالك ومسارات الدراجات على طول محيط البحيرتين، وطرق التواصل بين المناطق المهيئة، بالإضافة إلى مساحات اللعب والاسترخاء.

كما تتم على مستوى هذا المشروع أشغال الإنارة على مستوى 6 مواقف للسيارات بسعة استيعاب مقدرة بـ 5000 مركبة، بالإضافة إلى عملية التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للمنحدرات، بغرس 11950 شجيرة و بإنجاز المتاريس، وهذا للحد من ظاهرة انجراف التربة.

أما مشروع تهيئة الواجهة البحرية بالصابلات، فإن الشطر الأول منه يتضمن أشغال تهيئة ميناء النزهة الخاص بسفينة تقل الزوار إلى كل من ميناء جميلة ببلدية عين البنيان وميناء تامنفوست بالمرسى، وانجاز رصيف بطاقة استيعاب تصل لـ 100 قارب صغير، بالإضافة الى تهيئة شاطئ اصطناعي بقدرة استيعاب لـ500 شخص يوميا.

وحسب ما أكدته مصالح ولاية الجزائر فإن نسبة تقدم الأشغال بالمشروع بلغت 80 بالمائة، حيث تعرف تقدما ملحوظا، أين سيتم استلامه خلال الأيام المقبلة.

الوالي وبعد معاينته للمشروعين، شدد على ضرورة تسريع وتيرة الاشغال وتسليم المشروعين وفق الآجال المحددة من أجل فتحهما للمواطنين والزوار وتقديم أحسن الخدمات.