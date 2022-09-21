هذا موعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان

أعلن المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء، عن موعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، عقب إيداعه على مستوى مكتب المجلس.

وحسب بيان للمجلس، فقد برمج المكتب تقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول في جلسة عامة تعقد يوم الإثنين 3 أكتوبر المقبل.

وسيشرع نواب المجلس في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة مباشرة بعد العرض. قبل أن يفسح المجال للوزير الأول مرة أخرى للإجابة عن تساؤلات النواب.

43 مشروع قانون في الدورة البرلمانية الحالية.. تعرّف عليها

وفي 4 سبتمبر 2022، كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مساء الأحد في بيان، عن قائمة بمشاريع القوانين التي ينتظر إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال دورته العادية لموسم 2022-2023.

وإلى جانب مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تمّ إيداعه بالفعل على مستوى المجلس، ذكرت عزوار 42 مشروع قانون، قالت إنه “يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية”.

وتتضمّن قائمة مشاريع القوانين المرشّحة للمناقشة البرلمانية في خلال الدورة العادية الجارية مايلي: