هذا موعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان
أعلن المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء، عن موعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، عقب إيداعه على مستوى مكتب المجلس.
وحسب بيان للمجلس، فقد برمج المكتب تقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول في جلسة عامة تعقد يوم الإثنين 3 أكتوبر المقبل.
وسيشرع نواب المجلس في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة مباشرة بعد العرض. قبل أن يفسح المجال للوزير الأول مرة أخرى للإجابة عن تساؤلات النواب.
43 مشروع قانون في الدورة البرلمانية الحالية.. تعرّف عليها
وفي 4 سبتمبر 2022، كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مساء الأحد في بيان، عن قائمة بمشاريع القوانين التي ينتظر إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال دورته العادية لموسم 2022-2023.
وإلى جانب مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تمّ إيداعه بالفعل على مستوى المجلس، ذكرت عزوار 42 مشروع قانون، قالت إنه “يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية”.
وتتضمّن قائمة مشاريع القوانين المرشّحة للمناقشة البرلمانية في خلال الدورة العادية الجارية مايلي:
- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 غشت سنة 2022، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022؛
- مشروع قانون المالية لسنة 2023؛
- مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020؛
- مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛
- مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام؛
- مشروع قانون يتعلق بالسمعي البصري؛
- مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية؛
- مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 25 غشت سنة 2016، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛
- مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية؛
- مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية؛
- مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003، والمتعلق بالنقد والقرض؛
- مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 غشت سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛
- مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد؛
- مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛
- مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛
- مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها؛
- مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب؛
- مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية؛
- مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛
- مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛
- مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة؛
- مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة؛
- مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018، والمتعلق بالصحة؛
- مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛
- مشروع قانون يتعلق بالولاية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات؛
- مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛
- مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014، والمتضمن قانون المناجم؛
- مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004، المتعلق بالممارسات التجارية؛
- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003، والمتعلق بالمنافسة؛
- مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية.