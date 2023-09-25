-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الدفاع الوطني: إتلاف وحرق كمية كبيرة من المخدرات بالشلف
اقتصاد
في طبعته الثانية..

هذا موعد تنظيم المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 58
  • 0
هذا موعد تنظيم المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة (فيديو)
وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الإثنين، عن تنظيم الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة من 5 إلى 7 ديسمبر 2023. 

وتهدف الطبعة الثانية من هذا المؤتمر الإفريقي إلى “توحيد الجهود الحكومية حول دور المؤسسات الناشئة في إفريقيا، وتكريس مساهمتها في التنمية الاقتصادية للقارة”، حسب بيان الوزارة.

وستعرف هذه الطبعة التي جاءت تحت شعار “from ideas to impact”، مشاركة واسعة للوزراء الأفارقة ذات صلة بمجال الابتكار والشركات الناشئة وأصحاب مشاريع مبتكرة.

كما سيكون من شأنها تعزيز التعاون الإفريقي وتثمين وتفعيل ومتابعة القرارات المنبثقة عن الطبعة الأولى للمؤتمر المنعقدة شهر ديسمبر من السنة الماضية، وعرفت نجاحا كبيرا.

وجمعت الطبعة السابقة “كبار الفاعلين في مجالات الابتكار والشركات الناشئة في القارة الإفريقية، وصُناع السياسات العامة من وزراء وهيئات حكومية من 35 دولة إفريقية”.

وتمخض عنها اعتماد خارطة طريق هي الأولى من نوعها في القارة، تؤسس لتعاون إفريقي – إفريقي عالي المستوى، يضيف البيان.

“وتبعه فيما بعد اعتماد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الـ 42 في شهر مارس 2023، المنعقدة بأديس أبابا، قرارا بخصوص إعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة في إفريقيا”.

الفيديو الترويجي للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة في طبعته الثانية..

مقالات ذات صلة
تسجيل أزيد من 3 آلاف مشروع استثماري في 8 أشهر

تسجيل أزيد من 3 آلاف مشروع استثماري في 8 أشهر

تغييرات جذرية في قطاع التجارة

تغييرات جذرية في قطاع التجارة

هذا معدّل استهلاك الفرد من الانترنت النقال في الجزائر

هذا معدّل استهلاك الفرد من الانترنت النقال في الجزائر

وزارة النفط العراقية: أسعار النفط قد تقفز إلى مستوى 100 دولار قبل نهاية 2023

وزارة النفط العراقية: أسعار النفط قد تقفز إلى مستوى 100 دولار قبل نهاية 2023

قرار روسي يرفع أسعار النفط

قرار روسي يرفع أسعار النفط

وزارة الفلاحة تقرر الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا

وزارة الفلاحة تقرر الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد