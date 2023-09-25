هذا موعد تنظيم المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة (فيديو)

في طبعته الثانية..

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الإثنين، عن تنظيم الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة من 5 إلى 7 ديسمبر 2023.

وتهدف الطبعة الثانية من هذا المؤتمر الإفريقي إلى “توحيد الجهود الحكومية حول دور المؤسسات الناشئة في إفريقيا، وتكريس مساهمتها في التنمية الاقتصادية للقارة”، حسب بيان الوزارة.

وستعرف هذه الطبعة التي جاءت تحت شعار “from ideas to impact”، مشاركة واسعة للوزراء الأفارقة ذات صلة بمجال الابتكار والشركات الناشئة وأصحاب مشاريع مبتكرة.

كما سيكون من شأنها تعزيز التعاون الإفريقي وتثمين وتفعيل ومتابعة القرارات المنبثقة عن الطبعة الأولى للمؤتمر المنعقدة شهر ديسمبر من السنة الماضية، وعرفت نجاحا كبيرا.

وجمعت الطبعة السابقة “كبار الفاعلين في مجالات الابتكار والشركات الناشئة في القارة الإفريقية، وصُناع السياسات العامة من وزراء وهيئات حكومية من 35 دولة إفريقية”.

وتمخض عنها اعتماد خارطة طريق هي الأولى من نوعها في القارة، تؤسس لتعاون إفريقي – إفريقي عالي المستوى، يضيف البيان.

“وتبعه فيما بعد اعتماد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الـ 42 في شهر مارس 2023، المنعقدة بأديس أبابا، قرارا بخصوص إعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة في إفريقيا”.

الفيديو الترويجي للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة في طبعته الثانية..