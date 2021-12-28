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الجزائر

هذا موعد دخول وضع “الكودبار” على المنتوجات المستوردة حيز الخدمة

الشروق أونلاين
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هذا موعد دخول وضع “الكودبار” على المنتوجات المستوردة حيز الخدمة
ح.م

كشفت وزارة التجارة عن دخول  وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتجات المستودة الموجهة للاستهلاك البشري حيز الخدمة بداية من 2 جانفي القادم.

وأعلنت الوزارة في بيان لها موجه إلى كافة المستوردين المعنيين باستيراد المنتوجات الموضبة مسبقا (الغذائية وغير الغذائية) أن وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجة للإستهلاك البشري سيدخل حيز الخدمة ابتداء من 2 جانفي 2022.

وأوضحت أن المنوجات المستوردة التي كانت محل توطين بنكي قبل هذا التاريخ غير معنية.

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