هذا موعد سحب استدعاء امتحاني “البكالوريا” و”البيام”

أكد مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية محمد ضيف الله أن كل الترتيبات المادية والبشرية ضبطت لإنجاح امتحانات نهاية السنة وسيتم سحب الاستدعاءات بداية من ماي.

وكشف ضيف الله، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح”، للقناة الاذاعية الأولى أن تاريخ سحب الاستدعاءات الخاصة بالامتحانات النهائية سيكون ابتداء من الاسبوع الأول من شهر ماي .

وأوضح المتحدث ذاته ّأن عمليات التسجيل في الامتحانات لهذه السنة بدأت بشكل مبكر انطلاقا من الـ21 نوفمبر 2023 ثم تلتها المرحلة الثانية وهي مرحلة تأكيد التسجيلات التي تمت في الـ21 فيفري2024.

وأضاف قائلا “نحن الآن في المرحلة الثالثة حيث بدأ سحب الاستدعاءات لاختبارات التربية البدنية انطلاقا من الـ 16 أفريل الجاري وسيتم سحب الاستدعاءات الخاصة بالاختبارات الكتابية لمرحلة التعليم المتوسط والثانوي ابتداء من الأسبوع الأول من شهر ماي..”

وأكد ضيف الله الانتقال من الرقمنة إلى مرحلة تجويد الرقمنة بعد أن تمت التسجيلات لأول مرة بصفر ورقة بالإضافة الى دفع حقوق الامتحانات عن طريق الدفع الالكتروني.

وبتطرقه الى امتحانات تقييم المكتسبات لهذه السنة قال مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية محمد ضيف الله أن الامتحان حافظ على مضمونه وأهدافه أما التغيير الحاصل فقد كان في شكل الامتحان في ثلاث نقاط أساسية “أولا في مدة الامتحان التي كانت تمتد إلى 12 يوما انتقلت الى 3 أيام والتي ستكون أيام12 ،13،14 ماي باختبارين في اليوم الواحد يمتد الاختبار الاول لساعة ونصف ويمتد الاختبار الثاني لـ45 دقيقة في اليومين الأولين أما اليوم الثالث ستكون اللغة الفرنسية والأمازيغية لمدة نصف ساعة لكل مادة والجديد هو إدراج التربية البدنية في هذا النظام.”

وبخصوص الإختبارات الاستدراكية أكد ضيف الله أنها ستكون في الفترة الممتدة مابين الـ23 و الـ24 جوان القادم .