هذا موعد عيد الأضحى 2022.. حسب تقويم رسمي في السعودية

مع نهاية شهر ذي القعدة الجاري، ستكشف المحكمة العليا في السعودية عن قرارها بخصوص حلول شهر ذي الحجة للعام الهجري 1443. وسيسمح ذلك بتحديد موعدين هامّين هما وقفة حجّاج بيت الله في عرفة، وعيد الأضحى المبارك.

وتوافق وقفة عرفة، وهي ركن من أركان فريضة الحجّ، اليوم التاسع (9) من ذي الحجة. ويعقبها أول أيام عيد الأضحى في العاشر (10) من الشهر ذاته.

وإلى جانب تحرّي الرؤية الشهرية للأهلّة، تعتمد قرارات المحكمة العليا في السعودية بشأن بدايات الأشهر القمرية، على تقويم أمّ القرى.

وتقويم أمّ القرى، هو تقويم رسمي في المملكة، يحدّد بشكل مسبق تواريخ جميع أشهر السنة، على غرار ما هو معمول به في التقويم الشمسي.

وحسب تقويم أمّ القرى للعام الهجري الجاري 1443، فإنّ بداية شهر ذي الحجة ستوافق يوم الخميس 30 جوان 2022.

وبالتالي، فإنّ وقفة عرفة ستكون بالضبط يوم 8 جويلية، ويوم عيد الأضحى يوم 9 جويلية 2022م. لكن ذلك سيبقى متوقّفا على قرار المحكمة العليا.

السعودية تعلن عن تعديل موعد دخول شهر ذي القعدة

ففي 31 ماي 2022، أعلنت المحكمة العليا في السعودية عن تعديل موعد دخول شهر ذي القعدة 1443ه. من الثلاثاء 31 ماي حسب تقويم أم القرى، إلى الأربعاء 1 جوان 2022 م.

ويسبق شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة. وهو آخر شهور السنة القمرية، وفيه وقفة عرفة وعيد الأضحى، في التاسع والعاشر من الشهر.

وحسب ما جاء في بيان للهيئة الرسمية في السعودية، فإنّ “يوم الثلاثاء الموافق لـ31 ماي 2022 م، سيكون مكمّلا لشهر شوال”.

وبناء على ذلك، سيدخل شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق لـ1 جوان 2022 م. وهذا بعد عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الإثنين 30 ماي.

وكان تقويم أم القرى، وهو رزنامة رسمية تعتمد عليها المملكة في تحديد تواريخ الأشهر القمرية، إلى جانب الرؤية الشرعية للأهلّة، قد حدّد غرّة شهر ذي القعدة بيوم الثلاثاء الموافق لـ 31 ماي 2022 م.

لكن المحكمة العليا أعلنت في وقت لاحق، عن اعتماد “ما وردها من المحاكم عن عدم ثبوت رؤية الهلال“.

جمعية فلكية تكشف عن توقعاتها لموعد عيد الأضحى 2022

وفي 25 ماي 2022، كشفت جمعية فلكية في الإمارات، عن توقعاتها لمواعيد حلول شهر ذي الحجة. وبالتالي وقفة عرفة في البقاع المقدسة، وعيد الأضحى المبارك.

ورجّحت حسابات فلكية لجمعية الإمارات للفلك، أن يحلّ شهر ذي الحجة من العام الهجري 1443، يوم الخميس الموافق لـ 30 جوان 2022م.

وبناء على ذلك، ستكون وقفة عرفة (9 ذي الحجة)، وهي ركن من أركان فريضة الحجّ، يوم الجمعة الموافق لـ8 جويلية 2022م.

في حين يحلّ أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق لـ10 ذي الحجة، يوم السبت 9 جويلية 2022م.