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بطلب من محمود عباس

هذا موعد ومكان عقد القمة العربية الطارئة حول غزة

الشروق أونلاين
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هذا موعد ومكان عقد القمة العربية الطارئة حول غزة
أرشيف
محمود عباس

تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلباً رسمياً من فلسطين والسعودية. لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة، في الرياض يوم 11 نوفمبر القادم.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام عربية، فقد تلقت الأمانة العامة أمس الإثنين، طلب فلسطين والسعودية. لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، قد أكد في وقت سابق أن “مشاورات مكثفة تجري حاليا بشأن الإعداد لقمة عربية طارئة لبحث التصعيد العسكري في قطاع غزة”.

“وينتظر أن توفر هذه القمة الطارئة، زخما واضحا للموقف العربي والدولي بشأن الوضع في فلسطين”، حسب المتحدث.

وستبقى جامعة الدول العربية، على اتصال مع كافة القوى، من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. لوقف عدوانه على قطاع غزة”، يضيف رشدي.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت الماضي، إلى عقد قمة طارئة لجامعة الدول العربية، لبحث العدوان الصهيوني المستمرّ على قطاع غزة.

وقال عباس، خلال ترؤسه في رام الله، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:”أدعو قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة، لوقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا الفلسطيني”.

وجاء في حديث عباس:“كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني؟ وكيف يمكن السكوت على قصف المستشفيات؟ وكيف يمكن السكوت على هذا التدمير الوحشي”.

قبل أن يضيف:”إنني أطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل، لوقف شلال الدم الفلسطيني. وأدعو شعبنا في هذه اللحظات إلى التلاحم والتعاضد والتكافل والصمود”.

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