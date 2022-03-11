هذا موقف “الفاف” من تعيين الحكمين جوشوا وغاساما

قال رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، إن “الفاف” ليس لديها تعليق على تعيين الحكمين جوشوا بوندو وغاساما باكاري لإدارة مبارتي “الخضر” أمام الكاميرون.

وأضاف عمارة في تصريح له على هامش حضوره الخميس بقاعة العاشور، دورة كروية نسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “الإتحاد الجزائري لا يعلق على تعيين الحكام، وثانيا تعيين الحكام تم بالطريقة المعتادة وليس لنا تعليق على هذه النقطة”.

وتم تعيين الحكم جوشوا بوندو لإدارة لقاء الذهاب في دوالا بين الكاميرون والجزائر، يوم 25 مارس، ما لا قى ردود فعل كثيرة من الإعلام الجزائري وكذا الجماهير عبر تعليقاتها على صفحات التواصل الاجتماعي، بالنظر للأخطاء المرتكبة من طرف الحكم البوتسواني في لقاء “الخضر” أمام بوركينافاسو في مراكش.

كما تعيين الحكم الغامبي باكاري غاساما، لإدارة مباراة الإياب في ملعب تشاكر يوم 29 مارس الجاري، لحساب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022 .