-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا هو آخر قرار لـ “الكاف” حول كأس أمم إفريقيا

علي بهلولي
  • 838
  • 0
هذا هو آخر قرار لـ “الكاف” حول كأس أمم إفريقيا

اتّخذت “الكاف”، الثلاثاء، قرارا بِشأن مقرّ نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم عام 2022.

جاء ذلك على لسان المسؤول فيرون موسينغو أومبا الأمين العام لـ “الكاف”، خلال زيارة قادته إلى الكاميرون. وفي مؤتمر صحفي نشّطه هناك ونقلت تفاصيله الصحافة المحلية، الثلاثاء.

وقال فيرون موسينغو أومبا: “النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا سيحتضنها هذا البلد العظيم (الكاميرون) في جانفي 2022. نتطلّع إلى طبعة غير مسبوقة في تاريخ هذه البطولة الكروية القارية”.

وأضاف الأمين العام لـ “الكاف”: “رئيس الكاف واللجنة التنفيذية راضون عن أشغال التحضير لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. الأمور تسير كما خُطّط لها. لا يوجد شيء اسمه الكمال. نحن هنا في الكاميرون من أجل ضبط بعض الأمور”.

واشتعل الجدل في الأيّام القليلة الماضية، إثر تأجيل “الكاف” موعد سحب قرعة نهائيات “كان” الكاميرون. بعد أن كان مُبرمجا في الـ 25 من جوان الحالي.

وفسّرت “الكاف” قرار التأجيل بِنقص المعدّات التي تسمح بِتنظيم حفل القرعة، بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

ولكن بعض العارفين بِأسرار بيت “الكاف”، قالوا إن هيئة الرئيس باتريس موتسيبي غير راضية عن تحضيرات الكاميرون لـ “كان” 2022، وتعتزم تجريد هذا البلد من تنظيم البطولة الكروية القارية.

مقالات ذات صلة
عودة المنافسة بعد 15 شهرا من الغياب

عودة المنافسة بعد 15 شهرا من الغياب

رئيس “الفاف” يطير إلى السعودية

رئيس “الفاف” يطير إلى السعودية

فرنسا تجتاز العقبة الألمانية ورونالدو لا يُجامل المجر

فرنسا تجتاز العقبة الألمانية ورونالدو لا يُجامل المجر

سبعة أندية تتنافس على وناس والقرار النهائي بيد سباليتي

سبعة أندية تتنافس على وناس والقرار النهائي بيد سباليتي

سان داونز الجنوب إفريقي يريد أمير سعيود

سان داونز الجنوب إفريقي يريد أمير سعيود

اللاعبون وراء تحقيق الإنجاز.. وتألق زروقي ليس بالمفاجأة

اللاعبون وراء تحقيق الإنجاز.. وتألق زروقي ليس بالمفاجأة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد