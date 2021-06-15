هذا هو آخر قرار لـ “الكاف” حول كأس أمم إفريقيا

اتّخذت “الكاف”، الثلاثاء، قرارا بِشأن مقرّ نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم عام 2022.

جاء ذلك على لسان المسؤول فيرون موسينغو أومبا الأمين العام لـ “الكاف”، خلال زيارة قادته إلى الكاميرون. وفي مؤتمر صحفي نشّطه هناك ونقلت تفاصيله الصحافة المحلية، الثلاثاء.

وقال فيرون موسينغو أومبا: “النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا سيحتضنها هذا البلد العظيم (الكاميرون) في جانفي 2022. نتطلّع إلى طبعة غير مسبوقة في تاريخ هذه البطولة الكروية القارية”.

وأضاف الأمين العام لـ “الكاف”: “رئيس الكاف واللجنة التنفيذية راضون عن أشغال التحضير لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. الأمور تسير كما خُطّط لها. لا يوجد شيء اسمه الكمال. نحن هنا في الكاميرون من أجل ضبط بعض الأمور”.

واشتعل الجدل في الأيّام القليلة الماضية، إثر تأجيل “الكاف” موعد سحب قرعة نهائيات “كان” الكاميرون. بعد أن كان مُبرمجا في الـ 25 من جوان الحالي.

وفسّرت “الكاف” قرار التأجيل بِنقص المعدّات التي تسمح بِتنظيم حفل القرعة، بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

ولكن بعض العارفين بِأسرار بيت “الكاف”، قالوا إن هيئة الرئيس باتريس موتسيبي غير راضية عن تحضيرات الكاميرون لـ “كان” 2022، وتعتزم تجريد هذا البلد من تنظيم البطولة الكروية القارية.