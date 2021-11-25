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هذا هو أحمد سليماني المدير الجديد لديوان الحج والعمرة

الشروق أونلاين
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هذا هو أحمد سليماني المدير الجديد لديوان الحج والعمرة
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أحمد سليماني

أشرف وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، الخميس، على تنصيب أحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة وأمحمد بوزيان مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرت مراسيم التنصيب خلال اجتماع بمقر الوزارة حضره كافة الإطارات المركزية، حيث وجه الوزير شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لموافقته على مقترح تعيين كل من أحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة وأمحمد بوزيان مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

ونشر ديوان الحج والعمرة السيرة الذاتية للمدير الجديد والذي كان مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية.

أحمد سليماني المدير العام الجديد لديوان الحج والعمرة :

– من مواليد 17 جانفي 1965 ببلدية بغلية ولاية بومرداس.
– متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق.

– موظف في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ سنة 1988 ، حيث تدرج في عديد المناصب الإدارية.

كما تقلد العديد من الوظائف السامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف:

– مديرا فرعيا للوسائل العامة من 2009 إلى 2012

– مديرا فرعيا للحج والعمرة منذ 2012 إلى غاية 2020

– مكلفا بالدراسات والتلخيص من 2020 إلى غاية تنصيبه مديرا عاما للديوان

– عضو مؤطر في البعثة الوطنية للحج سنتي 1991 و1997 بمركز جدة.

– عضو مؤطر ومسؤول في البعثة الوطنية للحج من 2000 إلى غاية 2019 بالمدينة المنورة.

– رئيس مركز المدينة المنورة بمكتب شؤون حجاج الجزائر لمواسم حج 2017 – 2018- 2019.

– شارك في الوفود التحضيرية في المملكة العربية السعودية الخاصة بالحج لسنوات 2015- 2017 – 2018- 2019-2020 .

– شارك وأشرف على تنظيم العديد من الملتقيات الوطنية والدولية والدورات التكوينية منذ 1990 إلى غاية يومنا هذا.

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