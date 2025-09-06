هذا هو أغلى لاعبٍ ونادٍ في البطولة الوطنية

يتصدّر دولي جزائري سابق لائحة أغلى لاعبي بطولة القسم الوطني الأول للموسم الجديد.

وسبق لهذا اللاعب تمثيل ألوان “الخضر” في عهدة المدرب رابح ماجر، ما بين خريف 2017 وصيف 2018. والأمر يتعلّق بِالمهاجم فريد الملالي، الذي تبلغ قيمته في سوق انتقالات اللاعبين رقم 3.5 مليون أورو.

وكان فريد الملالي (28 سنة) قد انضمّ في الأيام القليلة الماضية إلى شباب بلوزداد لِمدّة 5 مواسم، قادما من نادي أونجي الفرنسي.

ويأتي في المركز الثاني المهاجم أيمن محيوس (27 سنة)، الوافد الجديد إلى بيت شبيبة القبائل لِمدّة 3 مواسم. حيث تُقدّر قيمته في سوق التحويلات رقم 1.3 مليون أورو.

وبِخصوص اللاعبين الأجانب، يتصدّر اللائحة متوسط الميدان البوركينابي محمد زوغرانا، مع تموقعه رابعا في جدول الترتيب العام، بِمبلغ 1.2 مليون أورو. علما أن هذا اللاعب (23 سنة) يرتبط مع نادي مولودية الجزائر بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وعلى مستوى الفرق، يتصدّر نادي شباب بلوزداد الجدول، حيث تبلغ القيمة المالية الإجمالية للاعبيه رقم 12.88 مليون أورو. ويتموقع ثانيا فريق مولودية الجزائر بِمبلغ 11.23 مليون أورو. ويتذيّل اللائحة نادي مستقبل الرويسات بِمبلغ 1.98 مليون أورو. استنادا إلى أحدث إحصائيات الموقع الألماني “ترانسفر ماركت”.