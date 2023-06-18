هذا هو اسم الملعب العالمي لِولاية تيزي وزو

أُزيح السّتار مساء الأحد، عن اسم الملعب الجديد والعالمي لِولاية تيزي وزو.

وافتتحت أبواب هذا الملعب بِتنظيم مباراة تجريبية، بين الفريق الرّديف (أقلّ من 21 سنة) لِشبيبة القبائل ونظيره من اتحاد بسكرة. وانتهت لِمصلحة المحلّيين بِنتيجة (3-1).

وثُبّتت لافتة كبيرة على مقربة من الملعب، تُشير إلى هذه المنشأة الرياضية العصرية والفخمة بِاسم المجاهد الرّاحل وابن الولاية “حسين آيت أحمد”.

ويُنتظر أن يُدشّن الملعب الجديد لِولاية تيزي وزو بِصفة رسمية، في الأيّام القليلة المقبلة.