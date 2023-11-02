-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا هو اسم ملعب الدويرة

الشروق الرياضي
  • 897
  • 0
هذا هو اسم ملعب الدويرة
ح.م

رسّمت السّلطات العليا للبلاد اسم الملعب الجديد بِبلدية الدويرة بِالعاصمة، ذي المواصفات العالمية.

وتتّسع هذه المنشأة الرّياضية المُغطّاة وذات البساط الطبيعي، لِنحو 40 ألف مُتفرّج.

واخْتير لِهذا الملعب اسم الشهيد “علي عمّار”، المعروف بِاللّقب الثّوري “علي لبوانت”. استنادا إلى آخر عدد من الجريدة الرّسمية.

فضلا عن ذلك، سيكون هذا الملعب الفخم والعصري وبقية مرافقة ومنشآته تحت تصرّف نادي مولودية الجزائر، بِسبب تاريخ “العميد” ودوره البارز والفعّال في الحركة الرّياضية الوطنية، وفقا للمصدر. الذي أضاف أن مسؤولي الفريق مُطالبون بِالتنسيق مع اتحاد الكرة الجزائري، إذا رغبت “الفاف” في استغلاله خلال تنظيم المنافسات الدولية.

وطالبت السّلطات الرّياضية إدارة نادي مولودية الجزائر بِحسن استغلال هذه المنشأة الكبيرة، والسّهر على صيانتها.

مقالات ذات صلة
الجزائر تحصد 172 ميدالية في البطولة الإفريقية والعربية لرفع الأثقال

الجزائر تحصد 172 ميدالية في البطولة الإفريقية والعربية لرفع الأثقال

 تأخير موعد انطلاق المنافسة بيوم واحد

 تأخير موعد انطلاق المنافسة بيوم واحد

إريتيريا تنسحب من تصفيات المونديال والجزائر مُطالبة بِمُراعاة هذا المُستجَدّ

إريتيريا تنسحب من تصفيات المونديال والجزائر مُطالبة بِمُراعاة هذا المُستجَدّ

بِالفيديو: بونجاح يفتتح العدّاد ضدّ فريق بوقرة

بِالفيديو: بونجاح يفتتح العدّاد ضدّ فريق بوقرة

المنتخب الجزائري يتوج بلقب البطولة العربية للسباحة

المنتخب الجزائري يتوج بلقب البطولة العربية للسباحة

بِالفيديو: ديلور يزأر ويُوقّع ثلاثية

بِالفيديو: ديلور يزأر ويُوقّع ثلاثية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد