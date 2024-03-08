-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هذا هو الأرشيف الذي ستسترجعه الجزائر من فرنسا

ع.ف
  • 115
  • 0
هذا هو الأرشيف الذي ستسترجعه الجزائر من فرنسا

 أكد رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، على الاتفاق مع الجانب الفرنسي، من أجل استرجاع (02) مليوني وثيقة إضافة، من الأرشيف المرتبط بالدولة الجزائرية خلال فترة الخلافة العثمانية ما قبل 1830.

وفي تصريح له على هامش الملتقى التاريخي، تحت عنوان، “الذاكرة الوطنية واشكالية كتابة التاريخ”، أكد زغيدي، تمكن لجنته المكونة من 05 أعاء من جرد كل ما نهبه المستعمر الفرنسي من 1830 الى 1962 من تراث مادي، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجة الجزائرية مع نظيرته الفرنسية يوم 25 فيفري الماضي.

وأضاف رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة “لقد أصبح لدينا كل المعلومات الكافية والوافية عن التراث المادي الذي نهبه المستعمر الفرنسي طيلة فترة تواجده بالجزائر، وذلك بعد زيارة اللجنة الجزائرية لمختلف المراكز والمؤسسات الأرشيفية المدنية والعسكرية المتخصصة بباريس وضواحيها”.

وأردف المتحدّث قائلا “بعد الاطلاع على جميع الأدوات المنهوبة من أسلحة وعتاد وألبسة وكتابات ومخطوطات خاصة ما يتعلق منها بالأمير عبد القادر، تم الاتفاق على أن تكون هذه الارصدة في البداية مرقمنة ثم المطالبة باسترجاعها ورقيا”.

وذكر محمد زغيدي، بأن أولى المنهوبات الفرنسية في الجزائر، كان “كنز الجزائر”، وهي الأموال الضخمة التي كانت مودعة في الخزينة العمومية من عملات ذهبية وفضية، “ليتم بعدها” يضيف المتحدّث “وفي 15 جويلية 1830، تم نهب 2000 مدفع جزائري ما زال البعض منها متواجدا بالمتحف العسكري بباريس وهو معروض بمدخله ومكتوب عليه باللغة العربية “صنع بالجزائر”.

مقالات ذات صلة
جامعة التكوين المتواصل تسلط الضوء على “اليقظة الرقمية”

جامعة التكوين المتواصل تسلط الضوء على “اليقظة الرقمية”

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 06 مارس 2024

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 06 مارس 2024

الرئيس تبون: الجزائر الجديدة لن تكون إلَّا باعتمادها على الـمرأة

الرئيس تبون: الجزائر الجديدة لن تكون إلَّا باعتمادها على الـمرأة

بالفيديو.. الرئيس تبون يزور عائلة غزاوية بمستشفى عين النعجة

بالفيديو.. الرئيس تبون يزور عائلة غزاوية بمستشفى عين النعجة

الصناعة الصيدلانية: تعليمة لفائدة مؤسسات التصنيع

الصناعة الصيدلانية: تعليمة لفائدة مؤسسات التصنيع

العرباوي يستقبل المدير العام للفاو

العرباوي يستقبل المدير العام للفاو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد