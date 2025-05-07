هذا هو الإعلان الكبير بشأن الشرق الأوسط الذي وعد به ترامب!

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لإعلان اعتماد اسم “الخليج العربي” رسميا في البلاد، وهو الإعلان الكبير بشأن الشرق الأوسط الذي وعد به خلال زيارته المقررة للمنطقة.

وبحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتيد برس”، نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، فإن ترامب يعتزم الإعلان عن الاعتراف الرسمي من قبل الولايات المتحدة بتسمية “الخليج العربي”.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن هذا الإعلان الرسمي سوف يتم بالتزامن مع جولة الرئيس ترامب التي تشمل المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي صرح مساء أمس بأنه يعتزم كشف النقاب عن خطوة هامة خلال زيارته المرتقبة لدول الخليج.

ويشار إلى أن تسمية “الخليج العربي” أو أحياناً “خليج العرب” شائعة الاستخدام في معظم بلدان الشرق الأوسط، إلا أن موضوع التسمية ظل محل جدل طويل مع إيران، التي سبق وهددت في عام 2012 بمقاضاة شركة Google عندما امتنعت الشركة عن وضع تسمية للمسطح المائي على خرائطها الإلكترونية.

وأشارت “أسوشيتيد برس” إلى أن صلاحية الرئيس الأمريكي تتيح له إجراء تعديلات على التسميات المعتمدة رسمياً في الولايات المتحدة، إلا أن تغيير تسمية الخليج العربي على المستوى العالمي ليس خاضعاً لقرارات أمريكية منفردة، إذ يبقى حق تسمية المواقع الجغرافية شأناً دولياً ويتعلق باعتراف الدول والمنظمات المختلفة.

ومن المتوقع أن تتضمن جولة الرئيس زيارة لكلٍ من الرياض والدوحة وأبوظبي، وهي المدن الكبرى لدول مطلة على الخليج الذي يدور حوله النقاش.