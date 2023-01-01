هذا هو الإتصال الذي انتظره رونالدو قبل توقيعه في النصر السعودي

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان ينتظر خلال فترة تفاوضه مع النصر السعودي، اتصالا من ريال مدريد، وهو الأمر الذي لم يحدث.

وقالت “ماركا”: “بعد مغادرة مانشستر، علم النجم البرتغالي بعرض النصر، وأدرك أيضا أن الانضمام إلى كرة القدم الأوروبية عالية المستوى أمر مستحيل عمليا”.

وأضافت: “بعد خروج البرتغال من كأس العالم، عاد رونالدو إلى مدريد وطلب الإذن بالتدرب في ملعب فالديبيباس بينما كان ينتظر عرضا خاصا، لم يصله”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية المقربة من النادي الملكي: “انتظر رونالدو طويلا مكالمة من ريال مدريد لم تأت أبدا”.

وأكدت “ماركا” أن توقيع النجم البرتغالي على صفقة الانضمام إلى النصر السعودي تطلب نحو أربعين يوما، من المفاوضات.

وفي نفس الوقت كان يأمل في اتصال من ناد مرموق ينهي معه مسيرته الحافلة بالألقاب.

وختمت صحيفة “ماركا “: “تم التوصل إلى الصفقة بعد أن وجد النصر مخرجا للعديد من اللاعبين، بينما تعثرت الصفقات مع لاعبين آخرين وتم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات التجارية لجعل رونالدو اللاعب الأعلى أجرا في جميع أنحاء العالم”.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، تعاقده مع كريستيانو رونالدو، حتى عام 2025.