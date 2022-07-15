هذا هو البروتوكول الصحي المطبق عبر الحدود البرية الجزائرية-التونسية

كشف محافظ الشرطة جيلاني الهاني من فرقة شرطة الحدود البرية لام الطبول عن البروتوكول الصحي الخاص بالمسافرين القادمين إلى الجزائر عبر الحدود البرية من تونس والعكس.

وأكد محافظ الشرطة، الجمعة، في حديث مع إذاعة الطارف المحلية أن الدخول إلى الجزائر عبر المعابر البرية سيكون حسب اللجنة الطبية الجزائرية كالتالي:

1- للأشخاص أكثر من 18 سنة:

– إظهار جواز التلقيح على أن لا يقل عن تسعة أشهر أو تحليل مخبري pcr مدته 72 ساعة .

2- للأشخاص من 12سنة إلى 18سنة :

– إظهار التحليل المخبري pcr

3- للأشخاص أقل من 12 سنة :

– عدم إظهار أي وثيقة طبية .

وبالنسبة للدخول إلى تونس كشف محافظ الشرطة أنه يخضع للشروط الصحية التالية:

1- للأشخاص أكثر من 18 سنة :

– إظهار جواز التلقيح أو تحليل مخبري pcr مدته 48 ساعة أو تحليل مخبري سريع مدته 24 ساعة .

2- للأشخاص الذي أقل من 18 سنة :

– عدم إظهار أي وثيقة طبية

في 3 نقاط.. هذه تسهيلات الجمارك للراغبين في زيارة تونس

أقرت المديرية العامة للجمارك, في إطار إعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-التونسية, جملة من التسهيلات الرامية إلى تخفيف وتسريع إجراءات معالجة وتنقل المسافرين الراغبين في زيارة تونس.

وجاء في بيان لمديرية الجمارك, “بمناسبة موسم الاصطياف لسنة 2022، وتبعا لقرار السلطات العليا في البلاد بإعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-التونسية، أقرت المديرية العامة للجمارك جملة من التسهيلات الرامية إلى تخفيف وتسريع إجراءات معالجة المسافرين وضمان أحسن مرافقة لهم، سواء عند الوصول إلى أرض الوطن أو المغادرة ومنها:

1- اكتتاب سند العبور لدى الجمارك بالنسبة للمركبات العابرة عبر المراكز الحدودية البرية الجزائرية-التونسية عبر موقعها الإلكتروني (www.douane.gov.dz).

2- إمكانية تحميل استمارة التصريح بالعملة الأجنبية والأشياء ذات القيمة, تقديم الشكاوي وكذا الاطلاع على كل ما يهم المسافر عبر ركن خاص في واجهة الموقع.

3- تسريع إجراءات المعالجة الجمركية، مع إبلاء الأولوية لفئة معينة من المسافرين كالعائلات، المرضى، كبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، دون الإخلال بتطبيق إجراءات الرقابة المطلوبة في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم اللذان تكلف إدارة الجمارك قانونا بتطبيقهما”.

ووضعت المديرية تحت تصرف المسافرين قنوات تواصل أخرى كالرقم الأخضر لإدارة الجمارك (10.23) والصفحات الرسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فتح 9 معابر حدودية بين الجزائر وتونس بداية من الجمعة

ويوم 11 جويلية 2022، كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، عن فتح 9 معابر حدودية بين الجزائر وتونس بداية من الجمعة وذلك في إطار تطبيق القرار الأخير لرئيسي البلدين.

وأكد بلجود في تصريحات صحفية أعقبت لقائه مع وزير الداخلية التونسي، شرف الدين توفيق بالمركز الحدودي لأم الطبول، أنّ القرار الذي انتظره الشعبان لما يزيد عن 27 شهراً، سيُعيد بعث حركة التنقل عبر المراكز التسعة بولايات الطارف، سوق أهراس، تبسة والوادي، داعياً المواطنين لاستغلالها تفاديا للاكتظاظ المسجل خاصة على مستوى معبر أم الطبول.

في المقابل، أكد وزير الداخلية التونسي أنّ الحدود البرية لم تغلق بشكل تام، حيث نوّه إلى أنّ الإجراءات الوقائية التي فُرضت قبل سنتين بسبب تمدّد جائحة كورونا، أدت إلى تراجع عدد المسافرين بنسبة 75٪ منذ 2020 مثلما بينتها إحصائيات شرطة الحدود والجمارك الجزائرية خلال عرض تم تقديمه بالمعبر الحدودي بأم الطبول.

وبعد الجولة التي قادت وفدي البلدين مشيا على الأقدام بالمعبر الحدودي التونسي “ملولة”، قال شرف الدين توفيق إنّ بلاده وفّرت جميع الضروريات لاستقبال الجزائريين في بلدهم الثاني، مع نزع كل العوائق خاصة على مستوى الأماكن السياحية لتسهيل وانسيابية حركة التنقل.

وزير الداخلية في “أم الطبول” للوقوف على تحضيرات إعادة فتح الحدود مع تونس

وأجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود الإثنين زيارة إلى ولاية الطارف، بدأها من المركز الحدودي بأم الطبول، للوقوف على التحضيرات الخاصة بإعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس.

وحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، فقد عبّر مواطنو الولاية الحدودية عن “ترحيبهم بقرار الرئيس تبون، بإعادة فتح المعابر البرية بين البلدين بداية من 15 جويلية”.

ومركز أم الطبول هو أحد أكبر المراكز الحدودية بالجزائر، حيث استقبل سنة 2019 قرابة مليوني سائح من الجانبين.

هكذا تحضّر تونس لاستقبال السيّاح الجزائريين.. بعد إعادة فتح الحدود

وفي 7 جويلية 2022، عقد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين اجتماعا خاصا لتحضير استعدادت مصالحه لاستقبال السيّاح الجزائريين في تونس، بعد إعلان الرئيس الجزائري عن إعادة فتح الحدود البريّة بين البلدين.

وشارك في الاجتماع حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، ممثل عن الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة، وممثل السياحة بالجزائر، إلى جانب المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة طبرقة-عين دراهم.

وقد دعا الوزير بلحسين بالمناسبة إلى “اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة، والتنسيق التام مع كل الجهات المعنية، لحسن استقبال الجزائريين، والحرص على قضاء عطلتهم في أحسن الظروف”.

من جهة أخرى، دعا الرئيس التنفيذي لوكالات الأسفار في تونس أحمد بطّيب، إلى “الاستعداد جديّا لاستقبال الإخوة الجزائريين، بداية من يوم 15 جويلية”.

وقال بطيّب:”رغم وجود عدّة إيجابيات، إلا أن هناك بعض السلبيات التي يجب تفاديها لحسن استقبال الجزائريين”.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، على هامش استقباله نظيرَه التونسي قيس سعيّد، عن إعادة فتح الحدود البرية مع تونس أمام مواطنين البلدين، ابتداء من 15 جويلية.

وأغلقت المعابر الحدودية البرية بين تونس والجزائر منذ مارس 2020، في إطار إجراءات الحدّ من تفشي وباء كورونا.