هذا هو التاريخ الكروي المثير بين الخضر ونسور قرطاج

سعدان سحقهم بسباعية والمساكني باغت خاليلوزيتش

يجمع المنتخب الوطني بنظيره التونسي تاريخ كروي مثير، وهذا بالنظر إلى العدد الكبير من المباريات التي جمعتهما منذ الاستقلال، ناهيك عن الندية والطابع المحلي السائد، ما يزيد من جدة الإثارة والتنافس لكن في حدود الروح الأخوية والرياضية، وفي الوقت الذي تخطى نسور قرطاج عقبة المنتخب الوطني في عدة مناسبات حاسمة، خاصة في السبعينيات، وكذا في دورة “كان 2013” التي تبقى في الأذهان، فقد فرض “الخضر” منطقهم أيضا في مناسبات هامة، خاصة في الدور الفاصل المؤدي إلى نهائيات مونديال 1986، حين عاد أبناء سعدان برباعية من تونس ودعموها بثلاثية في ملعب 5 جويلية.

إذا كانت ودية غد الجمعة بين تونس والجزائر تعد مناسبة لمواصلة تعزيز التحضيرات الجارية للمحطات الرسمية المقبلة، وفي مقدمة ذلك تصفيات مونديال 2022 بقطر، ناهيك عن أهداف أخرى تجمع بين المعنوي والرمزي، من ذلك تمديد سلسلة النتائج الايجابية التي يحققها أبناء بلماضي، والتي وصلت 26 مباراة، فإن هذه المواجهة هي فرصة للوقوف على التاريخ المثير للمنتخبين الذين تقابلوا في أكثر من 43 مباراة، نصفها كانت مواجهات ودية، حيث تعود أول مباراة بين المنتخبين إلى العام 1963 بتونس، وانتهت على وقع التعادل الأبيض، ليفتح مشوار طويل ومتنوع بين منتخبين جارين يملكان ماضيا كرويا مشرفا وطريقة لعب متشابهة نسبيا، بالنظر إلى طابع كرة شمال إفريقيا المبني على الجانب التقني والاستعراضي. وفي الوقت الذي كانت السيطرة تونسية خلال فترة السبعينيات بالخصوص، حين تجاوز نسور قرطاج التشكيلة الوطنية في عدة مناسبات ودية ورسمية، من ذلك تصفيات مونديال 78، فإن السيطرة كانت جزائرية في الثمانينيات، ولعل أبرزها الفوز العريض في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 86 بالمكسيك، حسين عاد زملاء مناد بفوز عريض من تونس على وقع 4 أهداف كاملة مقابل هدف واحد، ليضيفوا فوزا آخر بثلاثية خلال مباراة العودة بالجزائر. أما في التسعينيات فقد عرفت تونس عودة نسبية تزامنا مع المرحلة الانتقالية التي مرت بها الكرة الجزائرية، من ذلك فوز تونس في الجزائر بهدف لصفر، لحساب تصفيات “كان 2000”.

وقد عرفت المواجهات التي جمعت المنتخبين خلال السنوات القليلة الماضية سيطرة تونسية في المحطات الرسمية، بدليل الفوز الذي حققه زملاء المساكني في نهائيات “كان 2013” بهدف وقع في اللحظات الأخيرة، وفوز مماثل في دورة 2017 من كأس أمم إفريقيا (هدفان مقابل هدف واحد)، أما آخر مواجهة جمعتهما فكانت منذ عامين في الجزائر، حيث فاز ابنا بلماضي وديا بهدف لصفر، على أن يضرب المنتخبات موعدا جديدا هذه المرة في ملعب رادس، في مباراة تحضيرية لكنها تكتسي أهمية شبيبة بالرسميات، في ظل طموح كل منتخب في قول كلمته لتحقيق نتيجة ايجابية تمكنه من الارتقاء أكثر في سلم تصنيف الفيفا.

نتائج المواجهات بين الجزائر وتونس

مباريات ودية

1963: تونس -الجزائر 0-0

1972 : تونس-الجزائر 3-1

1972 : تونس-الجزائر 1-2

1974 : الجزائر-تونس 1-2

1982 : الجزائر- تونس 0-1

1982 : تونس-الجزائر 0-1

1984 : الجزائر- تونس 3-1

1985 : تونس-الجزائر 1-0

1988 : تونس-الجزائر 1-0

1989: الجزائر-تونس 2-0

1989: تونس-الجزائر 0-0

1991: الجزائر -تونس 2-1

1991: تونس-الجزائر 0-0

1992: تونس-الجزائر 1-1

1994: تونس- الجزائر 1-0

1995: الجزائر- تونس 2-1

1995: تونس- الجزائر 2-0

1997: تونس-الجزائر 0-0

1997: تونس-الجزائر 0-1

2000: تونس-الجزائر 2-2

2011: الجزائر-تونس 1-0

2015: تونس الجزائر 1-1

2019: الجزائر تونس 1-0

تصفيات الألعاب الإفريقية

1964: الجزائر-تونس 1-0

1965: تونس-الجزائر 0-0

تصفيات كأس العالم

1968: الجزائر-تونس 1-2

1968: تونس-الجزائر 0-0

1977: تونس-الجزائر 2-0

1977: الجزائر-تونس 1-1

1985: تونس-الجزائر 1-4

1985: الجزائر-تونس 3-0

تصفيات كأس أمم إفريقيا

1975: تونس-الجزائر 1-1

1975: الجزائر-تونس 1-2

1987: الجزائر-تونس 1-0

1987: تونس-الجزائر 1-1

1999: الجزائر-تونس 0-1

1999: تونس-الجزائر 2-0

تصفيات الألعاب الأولمبية

1975: الجزائر-تونس 1-1

1975: تونس-الجزائر 2-1

ألعاب البحر المتوسط

1975: الجزائر-تونس 2-1

1979: الجزائر- تونس 1-1

1983: الجزائر- تونس 3-2

تصفيات الألعاب الإفريقية

1987: تونس-الجزائر 0-2

البطولة العربية

1987: الجزائر-تونس 0-0

نهائيات كأس أمم إفريقيا

2013: تونس -الجزائر 1-0

2017: الجزائر- تونس 1-2