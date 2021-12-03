هذا هو الترتيب الذي سيعتمد في قرعة الدور الفاصل

أكد المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، أن الترتيب الذي سيعتمد في إجراء قرعة الدور الفاصل، المؤهل لمونديال قطر، سيكون ترتيب “الفيفا” الخاص بشهر نوفمبر.

وقال صالح باي في تصريح للإذاعة الوطنية: ” كأس العرب الجارية في قطر، هي من منظور “الفيفا”، عبارة عن مباريات ودية خارج تواريخ “الفيفا”.

وأضاف المكلف بالإعلام:” حتى من جانب سلسلة “الخضر” من دون هزيمة، لن تتأثر بنتائج مباريات المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب بقيادة بوقرة، لأن منتخبات مثل إيطاليا حققت أرقامها بالمنتخب الأول”.

وتابع صالح باي: ” الانتصارات التي حققها المنتخب المحلي من قبل لم تحتسب ولذلك، كما قلت فإن كأس العرب هي مباريات ودية من نظرة الفيفا وخارج تواريخها”.

وأكد المكلف بالإعلام أن الإتحاد الجزائري كان صاحب المبادرة بمراسلة “الفيفا”،من أجل الاستفسار عن عدة أمور في مقدمتها مدى تأثير نتائج مباريات المنتخب المشارك في كأس العرب على ترتيب المنتخب الأول في ترتيب “الفيفا” .

ويحتل “الخضر” المركز الرابع إفريقيا، وهو المركز الذي يضمن لهم التواجد في المستوى الأول من قرعة الدور الفاصل، التي ستجرى شهر جانفي في الكامرون.

وتواجه منتخبات المستوى الأول المتمثلة في السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، أحد منتخبات المستوى الثاني، مع استفادة منتخبات المستوى الأول من الاستقبال في إياب الدور الفاصل على ملعبها.