-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
الشرطة عثرت على كتاب هتلر في بيت صديقه الذي صور الفيديو

هذا هو الحكم الصادر في حق الشاب الذي صفع ماكرون

الشروق أونلاين
  • 72858
  • 20
هذا هو الحكم الصادر في حق الشاب الذي صفع ماكرون
الشاب الذي قام بصفع الرئيس الفرنسي

أصدر القضاء الفرنسي، الخميس، حكمًا بالسجن في حق الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، لمدة أربعة أشهر.

وشرعت ظهر الخميس، السلطات القضائية الفرنسية في محاكمة الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين خلال زيارة إلى جنوب شرق البلاد،وهذا  وفقاً لنظام “المثول الفوري” الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة.

وقال المدّعي العام لمنطقة فالنس، أليكس بيرين،  إنّ المتّهم داميان ت. البالغ من العمر 28 عاماً “سيُعرض صباح الخميس على النائب العام تمهيداً لمحاكمته بعد الظهر وفق نظام المثول الفوري”.

وأضاف أنّ صديق المتّهم  الذي تم ايقافه يوم الثلاثاء ويدعى آرثر س. “سيصدر بحقّه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بالتّهم المتعلّقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة” عُثر عليها في منزله.

وأوضح المدّعي العام أنّ النيابة العامّة قرّرت تمديد فترة حبسهما الذي تقرّر بعدما وجّهت إليها تهم تتعلّق بممارسة “أعمال عنف، لم تتسبّب بعجز، ضدّ شخص يتولّى سلطة عامة” و”من أجل مواصلة عمليات التحقّق”.

من هو الشاب “داميان” الذي تجرأ على صفع إيمانويل ماكرون؟

بعد الصفعة التاريخية التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، توجهت الأنظار صوبَ الشخص الذي تجرأ على القيام بهذا الفعل ضد المسؤول الأول في البلاد، فمن يكون؟

الأمر وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية يتعلق بالشاب “داميان.ت” ، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يقطن ببلدة صغيرة في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.

داميان وحسب المصدر ذاته يعتبر من المعجبين بالعصور الوسطى، وتقمص الأدوار والمحاكاة القتالية وهو ما أظهره ملفه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

من جهة أخرى أكدت صحيفة “لوباريزيان” أن التحقيقات حول هوية المعتدي على الرئيس الفرنسي أثبتت أنه شخصية يمينية متطرفة بالإضافة إلى كونه مدمن كحول.

هذا وقد قدم والي “دروم”  شكوى عنف طوعي دون عجز ضد شخص يتولى السلطة العامة، في الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر داميان، ذو لحية سوداء وشعر طويل، وهو يصفع مكارون.

ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان المهاجم هو الذي كان يصرخ في مقطع الفيديو بما يسمى صرخة الحرب الملكية “مونتجوي سان دوني!” وكذلك” تسقط المكارونية”.

للإشارة فقد أدين شخص ثاني في الحادثة ويتعلق الأمر بمصور الفيديو “آرثر سي” من سان فالييه جنوب شرق فرنسا.

وعثرت الشرطة في منزل “آرثر سي”، على أسلحة بالإضافة إلى نسخة من كتاب “كفاحي” لزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.

وقالت قناة “بي. إف. إم”، اليوم الأربعاء، وفقا لمعلومة حصلت عليها من مصادر خاصة بها: “عثرت الشرطة على أسلحة لم تحدد طبيعتها خلال مداهمتها لمنزل المتهم”.

وأضافت: “عثرت الشرطة أيضا على نسخة من كتاب “كفاحي” لهتلر”.

ويواجه المتهم في حالة إدانته ثلاث سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 45000 يورو، هذا ويمكن أن يستمر احتجاز المشتبه بهما 48 ساعة قبل المثول الفوري المحتمل أمام محكمة فالنسيا الجنائية.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعلق على حادثة صفعة الوجه 

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول تعليق له بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه الثلاثاء، إنها  عمل منعزل، يقف وراءه أفراد متطرفون عنيفون وبأنه لم يكن لديه وقت للخوف، مؤكدًا أن التعبير عن الرأي مقبول لكن “الغباء والعنف” لا مكان لهما في الديمقراطية.

وقال ماكرون في رد على سؤال للصحفيين عما إذا كان قد شعر بالخوف: “لم يكن لدي وقت. لكن اسمعوا، علينا أن نقف مع مطاعمنا، ولهذا السبب أتيت إلى هنا، مع مزارعينا قبل

اعادة افتتاح المطاعم. يجب ألا ندع ذلك يعيق الرسالة، يجب أن ندعم الشعب الفرنسي بإعادة الافتتاح. وهناك قدر كبير من حسن النية، على الرغم من كل شيء”.

وردًا على سؤال آخر من الصحفيين عن وجود غضب أيضًا تجاه سياسات حكومة ماكرون، قال الرئيس الفرنسي: “لا، هناك غباء. هناك غباء وعندما يتحد الغباء مع العنف، فهذا غير مقبول، وهذا شيء آخر، ولا يجب الخلط بين هذا وذاك”.

وأضاف ماكرون: “أنا أسمع الغضب. يتم التعبير عن الغضب في الديمقراطية. كما تعلمون، سألتقي دائمًا بالناس. أنا دائمًا على تواصل ومهتم. يعبر الناس لي عن غضبهم وأحيانًا

استيائهم وأنا موجود دائمًا. أحيانًا أجد الإجابة، وأحيانًا أخرى لا أجدها، أحاول بناءها. أحيانًا أفهمها بشكل خاطئ، وأحيانًا أخرى أفهمها بشكل صحيح. هذا غضب مشروع وسنكون دائما هناك للرد عليه. لكن لا للغباء والعنف في الديمقراطية”.

وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، صفعة على وجهه من قبل أحد المواطنين أثناء خرجة ميدانية قادته إلى مدينة فرنسية.

ويظهر الفيديو ايمانيول ماكرون وهو يهُم بتحية بعض المواطنين أثناء وصوله إلى بلدية تين أرميتاج بمقاطعة دروم، ليتفاجئ بأحد الأشخاص وهو يصفعه على الوجه.

وقام حراس ماكرون ورجال الأمن بالتدخل على الفور  للقبض على المهاجم.

وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية وإذاعة (آر.إم.سي)، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.

ونشرت القناة والإذاعة مقطعا مصورا، جرى تداوله على “تويتر”، ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف: “تسقط الماكرونية”، ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

ويظهر المقطع أيضا تدخل حرس ماكرون بسرعة لجذب الرجل إلى الأرض بعيدا عن الرئيس.

ونددت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، بالحادثة وقالت إن الهجوم على رئيس الجمهورية غير مقبول.

مقالات ذات صلة
لا يمكن لإيران اتخاذ قرارات مستقلة عن سلطة المرشد

لا يمكن لإيران اتخاذ قرارات مستقلة عن سلطة المرشد

الأسد الإفريقي: صورة لجنود مغاربة مع عساكر أفريكوم تثير الجدل في المغرب

الأسد الإفريقي: صورة لجنود مغاربة مع عساكر أفريكوم تثير الجدل في المغرب

البرلمان الأوروبي يدين استغلال النظام المغربي الأطفال في صراعه مع اسبانيا

البرلمان الأوروبي يدين استغلال النظام المغربي الأطفال في صراعه مع اسبانيا

مجلس الأمن يرشح أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية

مجلس الأمن يرشح أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية

ماكرون يشهر ورقة المهاجرين غير القانونيين في وجه الجزائر

ماكرون يشهر ورقة المهاجرين غير القانونيين في وجه الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
20
  • رشيدي

    مماكرون اراد ان ييعيد فرنسا للعصور الوسطي بسياسته العرجاء الفاشلة . ماكرون وضع قوانين صارمة لفرنسا لن تسمح حتي بالتظاهر فقد استوحي هذه القوانين من الخليج العربي المستبد والدكتاتوري والمتجبر المتكبر . مماكرون فرض ضرائب علي الشعب الفرنسي حتي انه افقر الطبقة الوسطي وتسبب فيي انهيار جزئي للاقتصاد الفرنسي لولا تدخل الاتحاد الاوروبي وانقاذه من الانهيار الكلي. الافضل لماكرون ان يستقيل اشرف وافضل له ولأمته الفرنسية .

    -1
  • شاوي حر

    تجرأ على سيد الخلق فأرسل الله له من يهينه ويذله من بني جلدته حتى لايقال انه انتقام من مسلم متطرف ،وأمام العالم فسبحان الله المذل المنتقم الجبار.

    21
  • المتأمل

    هذه القضية لا حدث في الدولة التي حدثت فيهاولا حدث حتى بالنسبة للضحية والدليل أن ماكرون واصل اتصالاته بالمصطفين لمقابلته ثوان فقط بعد وقوع الحادثة ... بل وحتى نشرات الأأخبار في التلفزيونات الفرنسية توقفت اليوم نهائيا عن الحديث عنها بعد أن تطرقت اليها في وقتها نهار أمس ... ونحن في الجزائر نكررها ونجترها منذ 30 ساعة عجيب .

    10
  • موسطاش

    لو كان عريباً لقيل عنه إرهابي إسلاموي، أما و إنه فافا فإنه متطرف فقط ؟

    11
  • مواطن

    من يتجرأ على رسول الله صلى عليه و سلم فإنه يذل فى الدنيا قبل الآخرة كما ذل الله ابا جهل

    23
  • smily

    لانك يا ماكرون يا رئيس فرنسا حولت الديموقراطية الي ملكية خاصة كما هو الحال بدول الخليج الدكتاتورية لقد حولت فرنسا الي بلد مستبد لا يعترف بحقوق الانسان والي بلد عنصري يحتقر الاخر ولا يعترف بالراي الاخر اطلاقا . لانك يا ماكرون رجل افسد فرنسا وسيياستك عرجاء لا تنفع في مثل هذه الازمات التي تمر بها بلادك . عليك ان تقدم استقالتك وفورا

    6
  • نحن هنا

    تلك الصفعة لاتعير عن العنف بقدر بقدر ماتعبر عن الغضب الذي بلغ مداه من جراء سياسة النفاق التي ينتهجها ماكرون _يداه أوكتا وفوه نفخ_

    24
  • nacer

    on sent fou de sa gueule

    8
  • متطوع

    ... عقوبة العنف ضد شخص يمارس سلطة عامة في فرنسا هي السجن 3 سنوات وغرامة 45 ألف يورو. و قد يتم إنزالها على منفذ الاعتداء إذا لم يؤدي هذا الأخير إلى عجز رئيس الدولة عن عمله مؤقتا ... فماذا لو حدث هذا في احدى دول الجهل ؟ الزج بالمعتدي في السجن لعشرات السنين هذا ان لم يتم اطلاق الرصاص عليه في الحين من قبل حراس الرئيس .

    25
  • توهامي كتاب

    هذه هي الديمقراطية و الحرية، هذا الشاب لم يجد شيء يعبر به عن غضبه الا بهذه الطريقة فيجب أن لا يلام. لأن فرنسا هي من أوائل الدول الحامية لحرية الأشخاص و حقوق الانسان ... لذا يجب حماية حقوق هذا الشاب من غطرسة النظام الاستعماري ... كلنا مع هذا الشاب الذي لا يمثل الا نفسه في نظام ظالم و حاقد ...

    1
  • Haron

    لو حصل هذا في دولة عربية ولا استثني الجزائر لا كان في عداد الاموات بما أنني اعيش في فرنسا واعرف انا حرية الاشخاص مقدسة الحكم سيكون كالتالي سنة سجن مع ايقاف التنفيد و 1 اورو رمزي غرامة

    10
  • ملاحظ

    هذا يهم فرنسا وحدها ولا يهمنا، فقط ماكرون سياْخذ صفعة اخری في الانتخابات مقبلة وهذه مرة ستكون قاسية لانها ستهزمه، لكن ماكرون سيكون الرٸيس الفرنسي الوحيد الذي سيصعد المتطرفون للكرسي الرٸاسي ومارين لوبان اوفر حضا للفوز۔۔في حال فوزها سنری فرنسا بوجهها الحقيقي عنصري حقود للاسلام والمسلمين والمهاجريين وطبعا سيضر مصالح جالية فرنسا كثيرا۔۔۔سنظهر نحن ايضا عداوتنا بالقوة۔۔۔

    -13
  • سيف الحجاج

    تحية كبيرة لصاحب الصفعة 😂

    4
  • Farida

    انا لا اكن لا حب ولا احترام لهذا الرجل لكن مثل هذه التصرفات خطيرة وتدل على انحطاط الاخلاق والفوضى التي لايحمد عقباها في كل مكان

    1
  • Vagabondage

    Yadou hnina ma klache albatata antaa Mascara, wa ma khdamche bala wa pioche.

    7
  • sam

    hahahahaha beautiful ,

    7
  • Xargo

    اجلده يا بلال

    14
  • Mohamed

    Tabtab il faut écouté le peuple français opprimé il faut un hirak en France

    12
  • nacer

    في بلاد المشركين ، يبصق المرء بوجه الحاكمين،فيجازى بالغرامة؛ ولدينا نحن أصحاب اليمن،يبصق المرء دماً تحت أيادي المخبرين،يرى يوم القيامة، عندما ينثر ماء الورد، والهيل ــ بلا إذن ــ على وجه أمير المؤمنين

    5
  • smily

    لانه رئيس مهووس بنفسه دكتاتوري ماكر وخبيث ومنافق سياسي . ماكرون رجل عنيد يكره شعبه تصدي للمظاهرات السلفية بفرنسا بالحديد والنار والقوانين التي اصدرها المستبدة . حكم ماكرون فاسد من اساسه وسيؤدي بفرنسا الي الانهيار العاجل.

    3

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد