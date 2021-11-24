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رياضة

هذا هو الحكم الصادر في حق بن زيمة في قضية ابتزاز فالبوينا

سليم.ع
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هذا هو الحكم الصادر في حق بن زيمة في قضية ابتزاز فالبوينا

أدين الدولي الفرنسي كريم بن زيمة، بسنة سجن مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو، في قضية التواطؤ في ابتزاز زميله السابق في المنتخب، ماتيو فالبوينا.

واعتبرت محكمة فرساي أن المحادثة التي أجراها بنزيمة مع فالبوينا، والتي حاول فيها إقناعه بالاتصال بالمبتزين، تدخلا متعمدا لدفع زميله لمنع بث “الفيديو”.

وأشار المدّعون إلى أن بن زيمة شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.

ولم يحضر بن زيمة، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى المحكمة. ومن المقرر أن يشارك مع فريقه الإسباني ريال مدريد في مواجهة شريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا سهرة الأربعاء.

وتم استبعاد اللاعبين بن زيمة وفالبوينا من منتخب فرنسا، على ضوء هذه القضية، منذ عام 2015، قبل عودة بن زيمة لصفوف الديوك هذا العام.

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