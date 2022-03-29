هذا هو الخماسي الذي سيُمثل إفريقيا في مونديال قطر

أُسدل سهرة الثلاثاء ستار تصفيات كأس العالم 2022 عن المنطقة الإفريقية، بِتأهّل خمسة منتخبات.

وتحدّد ذلك بعد إجراء خمس مقابلات، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات المونديال.

وتمثّلت أسماء المنتخبات في غانا وتونس والسنيغال والكاميرون والمغرب.

وجاءت نتائج مقابلات العودة على النّحو التالي:

الجزائر 1 – الكاميرون 2 بعد الوقت الإضافي (لقاء الذهاب بِالكاميرون انتهى لِمصلحة الجزائر بـ 0-1).

نيجيريا 1 – غانا 1 (غانا تأهّلت بِقاعدة الهدف بعيدا الدّيار، بعد تعادلها سلبا في مواجهة الذهاب التي لُعبت بِميدانها).

تونس 0 – مالي 0 (لقاء الذهاب بِمالي انتهى بِانتصار تونس بـ 0-1).

السنيغال 1 – مصر 0/ تأهّل السنيغال بِركلات الترجيح 3-1 (لقاء الذهاب انتهى بِمصر لِمصلحة المحلّيين بـ 1-0).

المغرب 4 – الكونغو الديموقراطية 1 (لقاء الذهاب بِالكونغو انتهى بِالتعادل 1-1).

وتسحب “الفيفا” قرعة المونديال مساء هذا الجمعة، بِالعاصمة القطرية الدوحة. بينما تُجرى النهائيات ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.