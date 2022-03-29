-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا هو الخماسي الذي سيُمثل إفريقيا في مونديال قطر

علي بهلولي
  • 357
  • 0
هذا هو الخماسي الذي سيُمثل إفريقيا في مونديال قطر

أُسدل سهرة الثلاثاء ستار تصفيات كأس العالم 2022 عن المنطقة الإفريقية، بِتأهّل خمسة منتخبات.

وتحدّد ذلك بعد إجراء خمس مقابلات، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات المونديال.

وتمثّلت أسماء المنتخبات في غانا وتونس والسنيغال والكاميرون والمغرب.

وجاءت نتائج مقابلات العودة على النّحو التالي:

الجزائر 1 – الكاميرون 2 بعد الوقت الإضافي (لقاء الذهاب بِالكاميرون انتهى لِمصلحة الجزائر بـ 0-1).

نيجيريا 1 – غانا 1 (غانا تأهّلت بِقاعدة الهدف بعيدا الدّيار، بعد تعادلها سلبا في مواجهة الذهاب التي لُعبت بِميدانها).

تونس 0 – مالي 0 (لقاء الذهاب بِمالي انتهى بِانتصار تونس بـ 0-1).

السنيغال 1 – مصر 0/ تأهّل السنيغال بِركلات الترجيح 3-1 (لقاء الذهاب انتهى بِمصر لِمصلحة المحلّيين بـ 1-0).

المغرب 4 – الكونغو الديموقراطية 1 (لقاء الذهاب بِالكونغو انتهى بِالتعادل 1-1).

وتسحب “الفيفا” قرعة المونديال مساء هذا الجمعة، بِالعاصمة القطرية الدوحة. بينما تُجرى النهائيات ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

مقالات ذات صلة
الاسترجاع مفتاح المباراة الثانية أمام الكاميرون

الاسترجاع مفتاح المباراة الثانية أمام الكاميرون

بِالفيديو: وصول وفد منتخب الكاميرون إلى الجزائر

بِالفيديو: وصول وفد منتخب الكاميرون إلى الجزائر

بلماضي في الطريق نحو المونديال بسيناريو خاليلوزيتش

بلماضي في الطريق نحو المونديال بسيناريو خاليلوزيتش

… دقّت ساعة الفرح

… دقّت ساعة الفرح

بِالفيديو: شيء من “المرح” في تدريبات “الخضر”

بِالفيديو: شيء من “المرح” في تدريبات “الخضر”

الجزائر أم الكاميرون؟.. مبابي يحسم خياره

الجزائر أم الكاميرون؟.. مبابي يحسم خياره

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد