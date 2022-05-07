هذا هو الرد الأخير لـ “الفيفا” على اتحاد الكرة الجزائري

ردّ الاتحاد الدولي لكرة القدم هذه المرّة بِأسلوب مباشر وصريح، بِشأن مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الكاميروني.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد نشر بيانا لفّته كثير من الضبابية، ومُثير للجدل، في ساعة مُبكّرة من صباح السبت. دون أن يُكلّف نفسه عناء توضيح الأمر لِجماهير المنتخب الوطني.

وقال الناطق الرّسمي للاتحاد الدولي لِكرة القدم، وفقا لِتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، السبت: “ردّت هيئتنا على ملفَّين تقدّم بهما اتحاد الكرة الجزائري إلى لجنتَي الانضباط والتحكيم. نعتبر القضية انتهت”. الأمر المُرادف للردّ السلبي لـ “الفيفا” على تظلّم الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، وطيّ الملفّ نهائيا.