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رياضة

هذا هو الرّياضي الذي سيحمل العلم الجزائري في حفل افتتاح الأولمبياد

علي بهلولي
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هذا هو الرّياضي الذي سيحمل العلم الجزائري في حفل افتتاح الأولمبياد
ح.م

عيّنت اللّجنة الأولمبية الجزائرية الرّياضي الذي سيتكفّل بِحمل العلم الوطني، في حفل افتتاح أولمبياد 2024.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس حفل افتتاح تظاهرة الأولمبياد، مساء الـ 26 من جويلية الحالي.

وحاز عدّاء ألعاب القوى ياسر تريكي (الصّورة المُدرجة أدناه) شرف حمل العلم الجزائري، في حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وسيُشارك تريكي (27 سنة) بعد ذلك في مسابقة الوثب الثلاثي، لِمنافسة ألعاب القوى رفقة 6 زملاء له. عِلما أنه سبق لِابن قسنطينة الحضور في نسخة العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2021، ولامس التتويج إثر تموقعه خامسا، مُتخلّفا بِفارق 4 سنتيمترات فقط عن صاحب الرّتبة الثالثة والميدالية البرونزية.

وفي طبعة طوكيو 2021 (تأخّر إقامتها بِسنة، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”)، أسندت اللّجنة الأولمبية الجزائرية مهمّة حمل العلم الجزائري إلى الثّنائي: الملاكم محمد فليسي والسبّاحة آمال شرواطي.

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