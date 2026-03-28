هذا هو السرّ في تصنيف “QS” لجامعة جيلالي اليابس

اعتبره ثمرة عمل جماعي واستراتيجية تطوير شاملة ... بوزياني:

أفاد مدير جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، بوزياني مراحي، بأن إدراج الجامعة ضمن تصنيف QS World University

Rankings by Subject لسنة 2026 يعد “تتويجا لمسار إصلاحي متكامل، قائم على رؤية إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة التكوين وتعزيز البحث العلمي وفق المعايير الدولية”.

وأوضح المسؤول، في تصريح لـ”وأج”، أن هذا الإنجاز “لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل جماعي دؤوب شاركت فيه كافة مكونات الأسرة الجامعية”، مبرزا أن الجامعة اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على جملة من الإجراءات العملية، من بينها “تحديث البرامج البيداغوجية بما يتماشى مع التطورات العلمية وتشجيع النشر في المجلات الدولية المصنفة، فضلا عن دعم المشاريع البحثية ذات الأثر العلمي والاقتصادي”.

وأكد أن من بين العوامل الأساسية التي ساهمت في تحقيق هذا التقدم، “الاستثمار في العنصر البشري من خلال تأهيل الأساتذة والباحثين وتحفيز الطلبة على الابتكار والانخراط في الديناميكية العلمية”، إلى جانب “تعزيز التعاون مع شركاء أكاديميين وصناعيين على المستويين الوطني والدولي”.

كما نوه البروفيسور مراحي بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعمل -كما قال- “وفق مخطط استراتيجي واضح يهدف إلى عصرنة قطاع التعليم العالي وتحسين جودة التكوين وتعزيز البحث العلمي وربطه بالاحتياجات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن هذا التوجه “ساهم بشكل مباشر في مرافقة الجامعات الجزائرية وتمكينها من تحقيق نتائج ملموسة على مستوى التصنيفات الدولية”.

وأضاف بأن هذا التصنيف “يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الجامعة ويؤكد قدرتها على الاندماج في الحركية العلمية العالمية”، معتبرا أن هذا الاعتراف الدولي “يشكل حافزا قويا لمواصلة الجهود وتحقيق مراتب أفضل مستقبلا”.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس قد أدرجت ضمن تصنيف QS

World University Rankings by Subject لسنة 2026، حيث حلت في المرتبة 401–450 عالميا في تخصص الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران والتصنيع، وهو ما يعكس التقدم المحقق ويعزز طموحها نحو مراتب أعلى.