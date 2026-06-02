هذا هو “الشرط الأول” لواشنطن في مفاوضاتها مع إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أثناء إفادته اليوم الثلاثاء، 2 جوان، بشهادة عن حرب إيران أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة حددت شرطها الأول في مفاوضاتها المتعثرة مع طهران.

وقال روبيو إن “الشرط الأول في محادثات إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، وإعادة فتح المضيق تعني تمكن السفن من العبور في المياه الدولية من دون التعرض لها أو دفعها رسوما مقابل ذلك”.

ليضيف “إذا أرادت إيران العودة لنقل نفطها عليها إعادة فتح المضيق، وإذا رفضت لدينا خيارات أخرى”.

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض الحصار البحري على موانئها “إذا أصرت على إغلاق المضيق”.

وأضاف أن الشرط الثاني سيكون بشأن تخصيب إيران لليورانيوم. وقال: “لن يتم رفع أي عقوبات في هذه المرحلة حتى يتم الحصول على مقابل من إيران، وسبب هذه العقوبات بالأساس هو تخصيبها لليورانيوم، لذلك عليها التخلي عن ذلك لتحصل على رفع للعقوبات، لكن لن نرفعها لفتح المضيق، لم تتم مناقشة ذلك”.