-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هذا هو “الشرط الأول” لواشنطن في مفاوضاتها مع إيران

الشروق أونلاين
  • 336
  • 0
هذا هو “الشرط الأول” لواشنطن في مفاوضاتها مع إيران
ح. م
ماركو روبيو.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أثناء إفادته اليوم الثلاثاء، 2 جوان، بشهادة عن حرب إيران أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة حددت شرطها الأول في مفاوضاتها المتعثرة مع طهران.

وقال روبيو إن “الشرط الأول في محادثات إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، وإعادة فتح المضيق تعني تمكن السفن من العبور في المياه الدولية من دون التعرض لها أو دفعها رسوما مقابل ذلك”.

ليضيف “إذا أرادت إيران العودة لنقل نفطها عليها إعادة فتح المضيق، وإذا رفضت لدينا خيارات أخرى”.

تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي بسبب الضربة العسكرية الأمريكية على إيران

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض الحصار البحري على موانئها “إذا أصرت على إغلاق المضيق”.

وأضاف أن الشرط الثاني سيكون بشأن تخصيب إيران لليورانيوم. وقال: “لن يتم رفع أي عقوبات في هذه المرحلة حتى يتم الحصول على مقابل من إيران، وسبب هذه العقوبات بالأساس هو تخصيبها لليورانيوم، لذلك عليها التخلي عن ذلك لتحصل على رفع للعقوبات، لكن لن نرفعها لفتح المضيق، لم تتم مناقشة ذلك”.

مقالات ذات صلة
الجزائر تستنكر “بأشد العبارات” مواصلة قوات الاحتلال توغلها داخل الأراضي اللبنانية

الجزائر تستنكر “بأشد العبارات” مواصلة قوات الاحتلال توغلها داخل الأراضي اللبنانية

تظاهرة تضامنية بفرنسا تنديدا بنهب ثروات الشعب الصحراوي

تظاهرة تضامنية بفرنسا تنديدا بنهب ثروات الشعب الصحراوي

حرب إيران تكشف هشاشة الاقتصاد الإماراتي رغم ضخامة الصناديق السيادية

حرب إيران تكشف هشاشة الاقتصاد الإماراتي رغم ضخامة الصناديق السيادية

أكسيوس: مكالمة غاضبة بين ترامب ونتنياهو قلبت مسار الأحداث

أكسيوس: مكالمة غاضبة بين ترامب ونتنياهو قلبت مسار الأحداث

آخر المستجدات بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. هذا ما فعله ترامب!

آخر المستجدات بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. هذا ما فعله ترامب!

القصة الكاملة لفضيحة هزت فرنسا.. هكذا تلاعب الصهاينة بالانتخابات البلدية!

القصة الكاملة لفضيحة هزت فرنسا.. هكذا تلاعب الصهاينة بالانتخابات البلدية!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد