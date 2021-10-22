هذا هو الفرق بين سليماني وديلور

وجد التقني الهولندي بيتر بوس مدرب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بديلا لِمهاجمه الدولي الجزائري إسلام سليماني.

ويُشارك سليماني مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري المُقبلَين. وهو سبب تحرّك مدرب فريق ليون للبحث عن بديل يسدّ ثغرة قنّاص “محاربي الصحراء”.

ويُخطّط المدرب بيتر بوس لِجلب الإيراني ساردار أزمون مهاجم فريق زينيت الروسي، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

وأبدت إدارة نادي ليون استعدادها لِدفع مبلغ يتراوح ما بين 7 و8 ملايين أورو، كما ذكره موقع “لو 10 سبور” الفرنسي، الجمعة. عِلما أن ساردار أزمون (26 سنة) يرتبط مع فريق زينيت الروسي بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن أزمون بِإمكانه سدّ ثغرة سليماني ما بين جانفي وفيفري المُقبلَين، في حال جلبه إلى ليون.

للإشارة، فإن سليماني استلم في الصيف الماضي عرضا من نادي نيس الفرنسي، لكن رفضه لِوجود شرط ينص على وجوب تغيّبه عن “كان” الكاميرون 2022، عكس زميله أندي ديلور الذي أعطى موافقته، وأثار غضب الناخب الوطني جمال بلماضي.