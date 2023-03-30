هذا هو اللاعب الجزائري الأعلى أجرا في البطولة الفرنسية

كشفت وسيلة إعلام فرنسي عن أجور لاعبي بطولة القسم الأول لِكرة القدم في بلادها، بينهم المُحترفين الجزائريين.

ونشرت صحيفة “ليكيب” في آخر عدد لها رواتب لاعبي منافسة “اللّيغ 1″، وقد جاءت أجور بعض اللاعبين الجزائريين على النّحو التالي:

حسام عوار: 300 ألف أورو سنويا.

24 سنة، ومدّة عقده مع أولمبيك ليون تنقضي في الصيف المقبل.

أندي ديلور: 180 ألف أورو سنويا.

31 سنة، ومدّة عقده مع فريق نانت تنقضي في صيف 2024.

آدم الوناس: 160 ألف أورو سنويا.

26 سنة، ومدّة عقده مع نادي ليل تنقضي في صيف 2024.

يوسف عطال: 150 ألف أورو سنويا.

26 سنة، ومدّة عقده مع فريق نيس تنقضي في صيف 2024.

نبيل بن طالب: 70 ألف أورو سنويا.

28 سنة، ومدّة عقده مع نادي أونجي تنقضي في صيف 2025.

هاريس بلقبلة: 50 ألف أورو سنويا.

29 سنة، ومدّة عقده مع فريق براست تنقضي في الصيف المقبل.

يوسف بلايلي: 35 ألف أورو سنويا (يتصدّر اللائحة في فريقه).

31 سنة، ومدّة عقده مع نادي أجاكسيو تنقضي في الصيف المقبل.

وفي الترتيب العام، يتصدّر اللائحة الفرنسي كيليان مبابي بِراتب سنوي قيمته 6 ملايين أورو، وجاء زميله البرازيلي نيمار ثانيا بـ 3.6 مليون أورو، وحلّ الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثا بِأجرة سنوية قيمتها 3.3 مليون أورو.

وتنقضي مدّة عقد مبابي (24 سنة) ونيمار (31 سنة) في صيف 2025، نظير الـ 30 من جوان المقبل لِميسي (35 سنة). وكلهم يرتدون زيّ فريق باريس سان جيرمان.