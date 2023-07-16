هذا هو اللاعب الذي نال لقب هدّاف البطولة الوطنية

برز اسم آخر نال لقب هدّاف بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، بعد اختتام فعّاليات المنافسة سهرة الجمعة.

وظلّ مهاجم فريق أمل الأربعاء زين محمد تومي سياف يتصدّر اللائحة لِفترة طويلة، لكن في نهاية المطاف، ظفر بِالمركز الأوّل ولقب الهدّاف لاعب الخطّ الأمامي لِجمعية الشلف محمد سويبح.

وهزّ سويبح الشّباك في 13 مناسبة، آخرها أمام الزّائر اتحاد خنشلة في الجولة الـ 30.

وجاء في المركز الثاني بِرصيد 12 هدفا ثلاثة مهاجمين، وهم: تومي سياف، وسفيان بيازيد من اتحاد خنشلة، وحسين مواقي من شبيبة القبائل.

وتميّز مواقي بِتسجيل 6 ركلات جزاء، نظير 5 لِسويبح، و4 لِتومي سياف، وركلة واحدة لِبيازيد.

ويرتبط سويبح (31 سنة) مع جمعية الشلف بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024، مثلما هو الشأن لِبيازيد (26 سنة)، بينما انتهت مدّتا عقدَي تومي سياف (28 سنة) ومواقي (26 سنة) بِإسدال ستار بطولة الموسم الحالي.

وقبل جمعية الشلف، ارتدى محمد سويبح أزياء أندية اتحاد خنشلة ونادي البارادو ومولودية وهران ومولودية الجزائر ووفاق سطيف وشباب بلوزداد.

وفي بطولة موسم 2021-2022، كان ابن براقي (العاصمة) قد اكتفى بِتسجيل 5 أهداف.

وخَلَفَ محمد سويبح المهاجم سامي فريوي، الذي نال لقب هدّاف البطولة الوطنية في النّسخة قبل الماضية، بِرصيد 17 هدفا، وبِزيّ نادي مولودية الجزائر.

ويبقى ناصر بوعيش يتزعّم لائحة هدّافي البطولة الوطنية، بِتوقيعه 36 هدفا، لِمصلحة فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو، طبعة 1985-1986. فقط في ذلك الموسم، لُعبت المنافسة بـ 20 ناديا و38 جولة، وليس 16 فريقا و30 جولة، مثلما عرفته في استحقاق 2022-2023.