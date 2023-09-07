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رياضة

هذا هو اللّباس الرّياضي الجديد لِبطل إفريقيا

علي بهلولي
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هذا هو اللّباس الرّياضي الجديد لِبطل إفريقيا
ح.م

كشفت إدارة نادي اتحاد العاصمة بطل إفريقيا، الخميس، عن اللّباس الرّياضي الجديد لِفريقها الكروي نسخة 2023-2024.

وسيرتدي رجال المدرب عبد الحق بن شيخة زيّا، من تفصيل شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الإيطالية “ماكرون” (الصورتان المُدرجتان أدناه).

وطبعا، يبقى التعاقد لا يشمل الأحذية، وأحيانا أيضا القفّازات والجوارب بل والقبّعات. سواء مع اتحاد العاصمة أو أندية ومنتخبات أخرى.

ويحمل لباس المهاجم إسماعيل بلقاسمي وزملائه داخل الدّيار اللّونَين الأحمر والأسود، نظير الأبيض خارج القواعد.

وكان لاعبو فريق “سوسطارة” في الموسم الماضي، يرتدون لباسا رياضيا من صنع الشركة الإيطالية “كابّا”.

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