هذا هو الماضي الكروي لـ”الخضر” ضد أوغندا وتنزانيا والنيجر

الأولى أقالت ماجر والثانية أبعدت سعدان وسحقها غوركوف

يملك المنتخب الوطني ماضيا كرويا مهما مع المنتخبات المشكلة للمجموعة التي يخوض فيها تصفيات كأس أمم إفريقيا الجارية العام المقبل في كوت ديفوار، حيث سبق أن التقى بمنتخب النيجر في عدة مناسبات، آخرها العام الماضي خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر، وسحقها ذهابا وإيابا بـ 10 أهداف، مثلما التقى مع منتخب تنزانيا في مباريات سابقة..

حيث تبقى في أذهان الجماهير الجزائرية الثلاثية التي وقعها أبناء بلماضي في “كان 2019” بمصر، فيما تعود المواجهات الرسمية بين الجزائر وأوغندا بعد غياب طويل دام حوالي 26 سنة.

وقد عرف المنتخب الوطني كيف يبسط سيطرته على منتخب النيجر، حيث التقى المنتخبات في 7 مناسبات، ست منها في إطار تصفيات كأس العالم، مقابل مباراة ودية انتهت بفوز “الخضر” بثلاثية نظيفة. وتعود أول مباراة لـ”الخضر” مع منتخب النيجر إلى شهر ماي 1981، في إطار تصفيات مونديال 82، حيث عادت الكلمة لأبناء رايكوف برباعية كاملة تناوب على تسجيلها كل من ماجر وبلومي (هدفان) والمدافع قريشي، وعادت الكلمة لمنتخب النيجر في العودة بهدف لصفر، هزيمة لم تؤثر على “الخضر” الذين واصلوا مسيرة التصفيات بثبات. وقد تجدد الموعد بين المنتخبين منتصف أكتوبر 2003، في إطار تصفيات مونديال 2004، وقد عاد أبناء المدرب سعدان بفوز من نيامي بهدف وقعه بوتابوت، ليتم تعزيزه بسداسية نظيفة في 5 جويلية. وفي شهر ماي 2012، فاز “الخضر بقيادة البوسني خاليلوزيتش بثلاثية نظيفة حشود وقديورة ومدافع ضد مرماه. وكان أبناء بلماضي قد سحقوا منتخب النيجر العام الماضي بـ 10 أهداف في المجموع، سداسية في الذهاب ورباعية في العودة.

وإذا كان منتخب تنزانيا يصفه البعض بالمتواضع، إلا أنه تسبب في إبعاد المدرب رابح سعدان عام 2010، مباشرة بعد مونديال جنوب إفريقيا، وهذا بعد أن أرغم زملاء مبولحي على التعادل في عقر الديار في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، ليتم حينها الاستنجاد بخدمات بن شيخة الذي فشل في المهمة ثم خلفه خاليلوزيتش. كما يحتفظ تاريخ المباريات بين المنتخبين بسباعية للمنتخب الوطني في عهد المدرب الفرنسي غوركوف. وقد التقى المنتخبان الوطني ونظيره التنزاني في 10 مباريات، في الوقت الذي تحتفظ ذاكرة الجزائريين بثلاثة أبناء لماضي في نهائيات “كان 2019” بفضل سليماني وآدم وناس (هدفان).

من جانب آخر، تعود المباريات الرسمية بين المنتخب الوطني ضد أوغندا إلى الواجهة، وهذا بعد غياب دام حوالي 26 سنة، حيث كان آخر لقاء بينهما عام 1995 بملعب 5 جويلية وانتهى بالتعادل، وهي النتيجة التي تسببت في إبعاد رابح ماجر الذي خلفه علي فرقاني الذي واصل مسيرة تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لنهائيات “كان 96 بجنوب إفريقيا، فيما كان آخر ظهور بين المنتخبين وديا في مناسبتين مطلع الألفية.

نتائج المباريات بين الجزائر والنيجر

تصفيات كأس العالم

01 ماي 1981: الجزائر النيجر 4-0

31 ماي 1981: النيجر الجزائر 1-0

11 أكتوبر 2003: النيجر الجزائر 0-1

14 نوفمبر 2003: الجزائر النيجر 6-0

8 أكتوبر 2021: الجزائر النيجر 6-1

12 أكتوبر 2021: النيجر الجزائر 0-4

مقابلة ودية

26 ماي 2012: الجزائر النيجر 3-0

نتائج المباريات بين الجزائر وتنزانيا

تصفيات كأس العالم

سنة 2015: الجزائر- تنزانيا 7-0

سنة 2015: تنزانيا- الجزائر 2-2

نهائيات كأس أمم إفريقيا

سنة 2019: الجزائر تنزانيا 3-0

تصفيات كأس أمم إفريقيا

سنة 1995: تنزانيا- الجزائر 2-1

سنة 1995: الجزائر- تنزانيا 2-1

سنة 2010: الجزائر- تنزانيا 1-1

سنة 2011: تنزانيا- الجزائر 1-1

الألعاب الإفريقية

سنة 1973: الجزائر- تنزانيا 4-2

المباريات الودية

سنة 1997: تنزانيا- الجزائر 0-1

سنة 2018: الجزائر- تنزانيا 4-1

نتائج المباريات بين الجزائر وأوغندا

نهائيات كأس أمم إفريقيا

11 نوفمبر 1968: الجزائر- أوغندا 4-0

تصفيات كأس أمم إفريقيا

27 ماي 1973: أوغندا- الجزائر 2-1

14 جوان 1973: الجزائر- أوغندا 1-1

12 نوفمبر 1994: أوغندا- الجزائر 1-1

13 جوان 1995: الجزائر- أوغندا 1-1

12 أكتوبر 1998: أوغندا- الجزائر 2-1

20 جوان 1999: الجزائر- أوغندا 2-0

تصفيات الألعاب الأولمبية

28 ماي 1983: أوغندا- الجزائر 4-1

10 جوان 1983: الجزائر- أوغندا 3-0

مقابلات ودية

24 سبتمبر 2002: الجزائر- أوغندا 1-1

25 جانفي 2003: أوغندا- الجزائر 0-1