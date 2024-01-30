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رياضة

هذا هو المبلغ الذي سيستلمه “الخضر” بعد المشاركة في البطولة الإفريقية

علي بهلولي
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هذا هو المبلغ الذي سيستلمه “الخضر” بعد المشاركة في البطولة الإفريقية
ح.م

كشفت “الكاف”، الثلاثاء، عن الجوائز المالية المرصودة لِمنتخبات نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

ويرصد الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم هذه الجوائز، استنادا إلى العائدات المالية التي يجنيها من حقوق البثّ التلفزيوني، والشركات الرّاعية، وتذاكر المقابلات، ومصادر أخرى.

ولِأن المنتخب الوطني الجزائري ودّع البطولة القارّية من الدور الأوّل، مُتموقعا في المركز الرّابع. فسينال أسوة بِأمثاله في المجموعات الخمس الأخرى، مبلغ 500 ألف دولار (نحو 4.6 مليار سنتيم).

وجاءت مبالغ جوائز المراكز الأخرى، وفقا لِما يلي:

المُتوّج بِاللّقب: 7 ملايين دولار.

صاحب المركز الثاني: 4 ملايين دولار.

تجمّد المشاركة في نصف النّهائي: 2.5 مليون دولار لِكلّ منتخب.

تجمّد المشاركة في ربع النّهائي: 1.3 مليون دولار لِكلّ منتخب.

تجمّد المشاركة في ثمن النّهائي: 800 ألف دولار لِكلّ منتخب.

الخروج من الدور الأوّل بِمرتبة ثالثة: 700 ألف دولار لِكلّ منتخب.

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