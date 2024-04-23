هذا هو المدرّب الأعلى أجرا في “أورو” 2024

يتصدّر النّاخب الوطني الإنجليزي جاريث ساوثغايت لائحة المُدرّبين الأعلى أجرا، في بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم، نسخة 2024.

وتحتضن ألمانيا هذه المنافسة الكروية القارّية، ما بين الـ 14 من جوان والـ 14 من جولية المقبلَين. وذلك بِمُشاركة 24 منتخبا.

ويمنح اتحاد الكرة الإنجليزي المدرب المحلّي جاريث ساوثغايت (الصّورة المُدرجة أدناه)، أجرة سنوية قيمتها 5.80 مليون أورو. عِلما أن هذا التقني (53 سنة) استهلّ عمله في سبتمبر 2016، بِعقد تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر المقبل.

وخلال عهدة المدرّب ساوثغايت، بلغ منتخب إنجلترا المركز الرابع في كأس العالم 2018، وربع نهائي النسخة الموالية، ونهائي بطولة أمم أوروبا 2020، والرّتبة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية 2019.

وتموقع في المركز الثاني النّاخب الوطني الألماني يوليان ناغلسمان، بِراتب سنويّ قيمته 4.80 مليون أورو.

وباشر التقني الألماني ناغلسمان (36 سنة) تدريب منتخب بلاده في سبتمبر 2023، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

وحلّ في المركز الـ 24 والأخير التقني الفرنسي ويلي سانيول مدرب منتخب جورجيا، الذي يقبض أجرة سنوية قيمتها 200 ألف أورو.

وبدأ التقني سانيول (47 سنة) مهام تدريب منتخب جورجيا في فيفري 2021، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر المقبل.