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رياضة

هذا هو المركز الجديد لـ”الخضر” في ترتيب الفيفا

عمر سلامي
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هذا هو المركز الجديد لـ”الخضر” في ترتيب الفيفا
ح.م
المنتخب الوطني

ارتقى المنتخب الوطني إلى المركز الـ34 في التصنيف الأخير للفيفا، لشهر أفريل، وهذا عقب الفوز في اللقاءين الأخيرين على النيجر.
وتقدم أشبال المدرب جمال بلماضي بستة مراكز، مقارنة بترتيب” الفيفا” الشهر الماضي، حيث كان”الخضر” في المركز الـ40 .

وباحتلاله المركز 34 عالميا، في تصنيف شهر أفريل، فإن المنتخب الوطني يتواجد حاليا في المركز الرابع إفريقيا خلف كل من المغرب، السنغال وتونس.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث عربيا بعد كل من المغرب وتونس.

ويتواجد في صدارة ترتيب الفيفا، بطل العالم، منتخب الأرجنتين متبوعا بمنتخب فرنسا في المركز الثاني، ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث، في حين يحتل منتخب بلجيكا المركز الرابع.

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