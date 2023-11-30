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رياضة

هذا هو المركز الجديد لـ”الخضر” في ترتيب الفيفا

عمر سلامي
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هذا هو المركز الجديد لـ”الخضر” في ترتيب الفيفا
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المنتخب الجزائري

ارتقى المنتخب الجزائري لكرة القدم، بثلاث مراكز في ترتيب الفيفا لشهر نوفمبر.

وتقدم المنتخب الوطني إلى المركز 30 عالميا، بعدما كان يحتل في ترتيب شهر أكتوبر المركز الـ33 .

وارتقى “الخضر” بثلاث مراكز في الترتيب العالمي، عقب فوزهم في أول جولتين من تصفيات مونديال 2026 ، أمام الصومال وأوغندا.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الرابع إفريقيا بعد كل من المغرب والسنغال وتونس، والثالث عربيا بعد المغرب وتونس.

وتقدم المنتخب التونسي بأربعة مراكز حيث كان يحتل المركز الـ32عالميا في تصنيف شهر أكتوبر، وربح المنتخب المصري مركزين في ترتيب شهر نوفمبر بتقدمه من المركز الـ35 إلى المركز الـ33.

ويتواجد المنتخب المغربي في المركز الـ13 عالميا، ويحتل السنغال المركز الـ20 ، أما منتخب تونس فيتقدم على “الخضر” بمركزين حيت يحتل المركز الـ28 عالميا، في ترتيب الفيفا.

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