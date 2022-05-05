هذا هو “المناجير” الجديد لِفارس بعد وفاة رايولا

ارتبط اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس بِعقدٍ، مع “المناجير” الإيطالي الشهير مينو رايولا، الذي غادر هذا العالم السبت الماضي.

ولكن مَن سيتكفّل بِإدارة أعمال مدافع المنتخب الوطني ونادي تورينو الإيطالي، بعد وفاة وكيل اللاعبين رايولا؟

ترك “المناجير” الرّاحل زوجته – ذات الأصل البرازيلي – رافائيلا بيمنتي التي تُمارس مهنة المحاماة، قالت عنها أحدث تقارير الصحافة الإيطالية إنها هي مَن ستنوب عن مينو رايولا، في إدارة أعمال موكّليه. وبِدرجة ثانوية، سيعمل إلى جانبها ابنَيها ماريو وغابرييلي، أكبرهما بِعمر 20 سنة.

وسبق للمحامية رافائيلا بيمنتي أن نابت عن زوجها رايولا، في التفاوض مع اللاعبين حين مرضه، وفقا للمصادر ذاتها. وقبل ذلك، تكفّلت بِتغطية الشق القانوني لِأحد الأندية البرازيلية.

وتبقى الآن الحرّية لِمحمد فارس وبقية اللاعبين الذين كانوا يرتبطون مع “المناجير” الرّاحل رايولا، في تمديد العقد أو فسخه.

وفضلا عن محمد فارس، كان مينو رايولا يُشرف على أعمال عديد نجوم الكرة، أبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان آسي)، والفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والنرويجي آيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، ومواطنَيه ماركو فيراتي وجانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).