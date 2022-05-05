-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا هو “المناجير” الجديد لِفارس بعد وفاة رايولا

علي بهلولي
  • 270
  • 0
هذا هو “المناجير” الجديد لِفارس بعد وفاة رايولا
الأرشيف
محمد فارس

ارتبط اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس بِعقدٍ، مع “المناجير” الإيطالي الشهير مينو رايولا، الذي غادر هذا العالم السبت الماضي.

ولكن مَن سيتكفّل بِإدارة أعمال مدافع المنتخب الوطني ونادي تورينو الإيطالي، بعد وفاة وكيل اللاعبين رايولا؟

ترك “المناجير” الرّاحل زوجته – ذات الأصل البرازيلي – رافائيلا بيمنتي التي تُمارس مهنة المحاماة، قالت عنها أحدث تقارير الصحافة الإيطالية إنها هي مَن ستنوب عن مينو رايولا، في إدارة أعمال موكّليه. وبِدرجة ثانوية، سيعمل إلى جانبها ابنَيها ماريو وغابرييلي، أكبرهما بِعمر 20 سنة.

وسبق للمحامية رافائيلا بيمنتي أن نابت عن زوجها رايولا، في التفاوض مع اللاعبين حين مرضه، وفقا للمصادر ذاتها. وقبل ذلك، تكفّلت بِتغطية الشق القانوني لِأحد الأندية البرازيلية.

وتبقى الآن الحرّية لِمحمد فارس وبقية اللاعبين الذين كانوا يرتبطون مع “المناجير” الرّاحل رايولا، في تمديد العقد أو فسخه.

وفضلا عن محمد فارس، كان مينو رايولا يُشرف على أعمال عديد نجوم الكرة، أبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان آسي)، والفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والنرويجي آيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، ومواطنَيه ماركو فيراتي وجانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

مقالات ذات صلة
غاساما حكماً لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والأهلي الليبي

غاساما حكماً لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والأهلي الليبي

أبطال أوروبا: محرز على موعد مع بن زيمة في مباراة تاريخية

أبطال أوروبا: محرز على موعد مع بن زيمة في مباراة تاريخية

لاعب إسباني يهدّد مكانة بن رحمة في وستهام الإنجليزي

لاعب إسباني يهدّد مكانة بن رحمة في وستهام الإنجليزي

جديد سليماني

جديد سليماني

“بقاء بلماضي ضروري للخروج من النفق”

“بقاء بلماضي ضروري للخروج من النفق”

“الكاف” يواسي محرز بعد الهزيمة أمام الملكي.. ترك بصمته

“الكاف” يواسي محرز بعد الهزيمة أمام الملكي.. ترك بصمته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد