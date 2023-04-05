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رياضة

هذا هو المنافس الإفريقي لِاتحاد العاصمة

علي بهلولي
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هذا هو المنافس الإفريقي لِاتحاد العاصمة
ح.م

تعرّف فريق اتحاد العاصمة مساء الأربعاء على مُنافسه في الدور ربع النهائي، لِكأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد أن سحبت “الكاف”القرعة بِمقرّها الذي يقع في مصر.

وهكذا سيُواجه فريق اتحاد العاصمة مُنافسه نادي الجيش الملكي المغربي.

وتمثّل جدول مقابلات ربع النهائي، مع تنظيم لقاءات الذّهاب بِملاعب الأندية المذكورة في الأوّل، على النّحو التالي:

1- اتحاد العاصمة الجزائري – الجيش الملكي المغربي

2- يونايتد النيجيري – يونغ أفريكانز التنزاني

3- الاتحاد المنستيري التونسي – أسيك ميموزا الإيفواري

4- بيراميدز المصري – مارومو غالانتس الجنوب إفريقي

وتُجرى مواجهات الذهاب في الـ 23 من أفريل الحالي، وتُقام لقاءات العودة في الـ 30 من الشهر ذاتها.

الدور نصف النهائي، مع تنظيم مقابلات الذهاب بِملاعب الأندية المذكورة في الأوّل:

الفائز من المباراة (3) – الفائز من المباراة (1)

الفائز من المباراة (2) – الفائز من المباراة (4)

ويستفيد اتحاد العاصمة من تنظيم إياب النّهائي بِالجزائر، في حال بلوغه هذه المحطّة الختامية.

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