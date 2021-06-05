هذا هو المنتخب الذي سيُحرز كأس أمم أوروبا

نشر المعهد الدولي للدراسات الرياضية الذي يقع مقرّه في مدينة نوشاتيل السويسرية، السبت، توقّعاته بِشأن المنتخب الذي سيُحرز كأس أمم أوروبا، وأيضا الترتيب النهائي للفرق المشاركة.

وتُجرى بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم ما بين الـ 11 من جوان الحالي والـ 11 من جويلية المقبل، استثناءً بـ 11 بلدا. بعدما كان التنظيم فرديا أو ثنائيا.

وفسّر المعهد الدولي للدراسات الرياضية توقّعاته في بيان نشره، بِاستناده في التصنيف إلى عدد اللاعبين في كلّ منتخب ينتمون إلى أندية تنافسية على المستوى الأوروبي.

وهكذا توقّع المعهد المذكور إحراز منتخب فرنسا لِكأس أمم أوروبا في نسختها المقبلة، وهو فريق يضمّ عدّة نجوم أبرزهم كريم بن زيمة وكيليان مبابي ونغولو كانتي.

وسبق لِفريق “الديكة” إحراز كأس أمم أوروبا عامَي 1984 و2000، بينما نشّط نهائي النسخة الماضية داخل القواعد عام 2016، وخسره أمام منتخب البرتغال.

واستنادا إلى توقّعات المعهد الدولي للدراسات الرياضية، سيكون منتخب ألمانيا وصيف الطبعة. بينما يتموقع الفريق الإسباني ثالثا، وتشغل إنجلترا الرّتبة الرّابعة، ويكتفي حامل لقب الطبعة الماضية (البرتغال) بِالمركز الخامس. في حين تتجمّد مشاركة بلجيكا في الدور ربع النهائي، عِلما أن هذا المنتخب يتصدّر تصنيف الفيفا منذ فترة طويلة.

وفي سياق ذي صلة، توقّع التقني البرتغالي جوزي مورينيو أن يُحرز منتخب فرنسا كأس أمم أوروبا، في تصريحات إعلامية أدلى بها لِصحيفة “الصن” البريطانية ونشرتها، السبت.

وفسّر مورينيو تصنيفه، بِحيازة منتخب “الزرق” لاعبين ذوي مستوى عالمي، ووفرة البدائل في كلّ خط.

ويُشارك 24 منتخبا في بطولة أمم أوروبا، على أن تُجرى مباراة الافتتاح بين منتخب إيطاليا وضيفه التركي في الـ 11 من جوان الحالي، ويُقام النهائي في العاصمة البريطانية لندن بِتاريخ الـ 11 من جويلية المقبل.

واحتفظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بِتسمية “أورو 2020″، رغم أن البطولة تُجرى في العام الحالي، وقد تأجّلت بِسنة، وذلك بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

وجاء ترتيب المعهد الدولي للدراسات الرياضية على الشكل التالي، مع ذكر (بين قوسَين) مرتبة كلّ منتخب في آخر تصنيف للفيفا:

1- فرنسا (2)

2- ألمانيا (12)

3- إسبانيا (6)

4- إنجلترا (4)

5- البرتغال (5)

6- إيطاليا (7)

7- هولندا (16)

8- بلجيكا (1)

9- كرواتيا (14)

10- أوكرانيا (24)

11- روسيا (38)

12- سويسرا (13)

13- النمسا (23)

14- الدانمارك (10)

15- تركيا (29)

16- التشيك (40)

17- بولونيا (21)

18- اسكتلندا (44)

19- السويد (18)

20- سلوفاكيا (36)

21- بلاد الغال (17)

22- المجر (37)

23- مقدونيا الشمالية (62)

24- فنلندا (54)