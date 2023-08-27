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رياضة

هذا هو المُنافس الإفريقي لِشباب بلوزداد

علي بهلولي
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هذا هو المُنافس الإفريقي لِشباب بلوزداد
ح.م

تعرّف فريق شباب بلوزداد مساء الأحد، على مُنافسه في الدور الثاني من عمر رابطة أبطال إفريقيا.

وكانت “الكاف” في تاريخ سابق، قد أعفت مُمثّل الكرة الجزائرية من خوض الدور الأوّل لِمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

وسيتبارى شباب بلوزداد في الدور الثاني مع نادي بو رينجرز من سيراليون، على أن تُجرى مباراة الذّهاب خارج الوطن ما بين الـ 15 والـ 17 من سبتمبر المقبل، ويُقام لقاء العودة بِالجزائر ما بين الـ 29 من الشهر ذاته والفاتح من أكتوبر القادم.

وحجز نادي بو رينجرز السيراليوني تأشيرة التأهّل، بعد اجتيازه في الدور الأوّل لِرابطة أبطال إفريقيا، عقبة فريق مؤسسة سفينة ليبيريا. حيث تعادل بِميدانه ذهابا (1-1)، وفاز خارج القواعد إيّابا (0-1).

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