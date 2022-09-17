هذا هو المُنافس الإفريقي لِشبيبة الساورة

أُميط اللّثام مساء السبت عن مُنافس فريق شبيبة الساورة، في الدور الثاني من عمر كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد إجراء مباراة الإياب من عمر الدور الأوّل، حيث تأهّل فريق غانيوا الإيفواري، بعد فوزه على الضيف نادي مؤسسة سفينة ليبيريا بِنتيجة (3-1).

وكان مُمثل الكرة الإيفوارية قد تتعادل سلبا، في لقاء الذهاب خارج القواعد.

وتُجرى مباراة ذهاب الدور الثاني بِكوت ديفوار ما بين الـ 7 والـ 9 من أكتوبر المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِالجزائر ما بين الـ 14 والـ 16 من الشهر ذاته. مع الإشارة إلى أن فريق شبيبة الساورة كان مُعفى من خوض مقابلتَي الدور الأوّل.