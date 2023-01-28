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رياضة

هذا هو المُنافس المُقبل للمنتخب المحلّي الجزائري بِالتفصيل

علي بهلولي
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هذا هو المُنافس المُقبل للمنتخب المحلّي الجزائري بِالتفصيل
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لاعبو المنتخب المحلّي للنيجر يحتفلون بِهدف مُسجّل.

تعرّف المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم سهرة السبت، على مُنافسه في نصف نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وتُجرى مباراة نصف النهائي بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، مساء الثلاثاء المقبل.

وسيتبارى رجال الناخب الوطني الجزائري مجيد وقرة مع نظرائهم من النيجر.

وتأهّل المنتخب المحلّي النيجري إلى نصف النهائي، بعد فوزه على غانا بِهدفَين لِصفر. في مباراة محطّة ربع النهائي احتضنها ميدان عاصمة الغرب الجزائري، تحت إشراف حكم الساحة صامويل أويكاندا من رواندا.

وسجّل هدفا النيجر كلّ من: إيميرانا سيني في الدقيقة الـ 11، وسومانا هينيكويي في الدقيقة الـ 49.

ويُدرّب المنتخب المحلّي النيجري التقني الفرنسي جون ميشال كافالي، الذي أشرف على “الخضر” ما بين 2006 و2007، كما واجههم في تصفيات كأس العالم 2022، وسيُواجههم مرّة أخرى في أواخر مارس المقبل، لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. على اعتبار أنه يُدرّب أيضا فئة الأكابر للنيجر، عكس جمال بلماضي (مجيد بوقرة).

ومِثْل المنتخب المحلّي الجزائري، لم تهتزّ شباك النيجر، بعد أن سجّلت تعادلا سلبيا مع الكونغو برازافيل، وفازت على الكاميرون بـ (1-0/ فوج بِثلاثة فرق)، ثم غانا بِنتيجة (2-0).

وقبل نسخة الجزائر 2023، شارك المنتخب المحلّي النيجري في ثلاث بطولات، وكان بلوغه ربع نهائي طبعة السودان 2011 أفضل نتيجة له.

وسبق للمنتخب المحلّي تحت إمرة مجيد بوقرة مواجهة النيجر ودّيا في مُناسبتَين: شهر جوان 2022، وحينها فازت الجزائر بِهدف لِصفر، في مباراة احتضنها ملعب “5 جويلية 1962”. وفي شهر نوفمبر الماضي بِتونس، وحينها انتصر محلّيو “الخضر” بِثنائية نظيفة.

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