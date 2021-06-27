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رياضة

هذا هو النمط الجديد لِبطولة القسم الأوّل

علي بهلولي
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هذا هو النمط الجديد لِبطولة القسم الأوّل
لاعبو أمل الأربعاء يُطاردون تأشيرة الصعود

تتّجه “الفاف” إلى تطبيق صيغة جديدة، بِشأن بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم في الموسم المقبل.

وينشط 20 ناديا في بطولة القسم الأوّل للموسم الحالي، بينما وُزّع 36 فريقا على 3 أفواج مناصفة في بطولة القسم الثاني.

وتتمثّل الصيغة الجديدة في تنظيم بطولة للقسم الأوّل بـ 18 ناديا، ويستلزم ذلك نزول 4 فرق من حظيرة النخبة في استحقاق 2020-2021، وصعود ناديَين من القسم الثاني.

وتُجرى حاليا (السبت والأحد والإثنين) الجولة الـ 27 من عمر بطولة القسم الأوّل، ما يعني أنه بقيت 11 جولة في السباق، فضلا عن بعض المقابلات المتأخّرة.

وبِخصوص بطولة القسم الثاني للموسم الحالي، فقد بلغت شوطها الأخير، حيث تأهّل أمل الأربعاء عن فوج الوسط، وهلال شلغوم العيد عن مجموعة الشرق، ومستقبل وادي سلي (ولاية الشلف) عن فوج الغرب. إلى الدور الأخير أو مرحلة الامتياز.

وستلعب فرق الأربعاء وشلغوم العيد ووادي سلي بطولة مصغّرة، في فترة ما بين الـ 7 والـ 18 من جويلية المقبل، تُسفر عن صعود صاحبَي المركزَين الأوّل والثاني إلى حظيرة النخبة.

تاريخيا، ارتبط جدل نمط بطولة القسم الأوّل، بِعقم هذه المنافسة، وفوضى التسيير، والحسابات الضيّقة لِرؤساء الأندية، والمقام غير مُخصّص للخوض أكثر في هذا الغمار. فهل تستفيد “الفاف” من “حماقات” الماضي؟

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