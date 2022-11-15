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رياضة

هذا هو برنامج التحضيرات الأخيرة لودية مالي

عمر سلامي
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هذا هو برنامج التحضيرات الأخيرة لودية مالي
أرشيف
جانب من التحضيرات

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته للمباراة الودية الأولى التي تجمعه بمنتخب مالي سهرة الأربعاء بملعب ميلود هدفي بوهران.

ويحمل برنامج التحضيرات ليوم الثلاثاء حصتين تدريبيتين، الأولى في الصبيحة بداية من الساعة الحادية عشر، أما الثانية فستجرى في الأمسية، في حدود الساعة السادسة.

وإلى جانب التدريبات، برمج الطاقم الفني لـ “الخضر”، حصتي معاينة للمنافس، الأولى تسبق الحصة التدريبية الصباحية، والثانية مبرمجة قبل الحصة المسائية.

ومن المنتظر أن يضع الناخب الوطني جمال بلماضي في الحصة المسائية آخر اللمسات على التشكيلة الأساسية التي تدخل مباراة مالي.

هذا هو مخطط التربص التحضيري لـ “الخضر”

ويوم 13 نوفمبر 2022 كشف المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود عن مخطط تربص “الخضر” تحسبا لوديتي مالي والسويد.

وقال صالح باي عبود في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المنتخب الوطني سيتنقل إلى مدينة وهران، الأربعاء المقبل لخوض مباراة مالي، ثم العودة بعد اللقاء إلى المركز التقني بسيدي موسى لمواصلة التحضيرات.

وأضاف المكلف بالإعلام على مستوى “الفاف” أن التنقل إلى السويد، لخوض المباراة الودية الثانية، سيكون سوم الجمعة المقبل.

ويدخل المنتخب الوطني، بداية من الإثنين في تربص تحضيري، يخوض خلاله مبارتين وديتين، حيث سيواجه سهرة الأربعاء بداية من الثامنة ونصف منتخب مالي بملعب ميلود هدفي.

ويختم “الخضر” تربصهم السبت المقبل بمواجهة السويد، في ملعب إيليدا ستاديوم، بمدينة مالمو السويدية.

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