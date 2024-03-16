هذا هو برنامج التظاهرات السياحية الدولية بالجزائر لعام 2024

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية عن برنامج التظاهرات الدولية المزمع تنظيمها بالجزائر خلال سنة 2024.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه التظاهرات ستساهم في ترقية وجهة الجزائر السياحية والتعريف والترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية ويتعلق الأمر بـ:

1- الصالون الدولي للصناعة التقليدية (SIAT) : من 23 إلى 27 ماي 2024، بمركز المؤتمرات محمد بن احمد، ولاية وهران.

2- الصالون الدولي للسياحة والأسفار (SITEV) : من 30 ماي إلى02 جوان 2024، بقصر المعارض الصنوبر البحري، ولاية الجزائر.

3- المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية (FITS): من 26 إلى 28 سبتمبر 2024، بولاية الوادي.