هذا هو برنامج “الخضر” تحضيرا للمواجهة الثانية أمام النيجر

يواصل المنتخب الوطني، تحضيراته للمواجهة الثانية أمام النيجر، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

واستأنف أشبال المدرب جمال بلماضي، تحضيراتهم للمواجهة الثانية، أمسية الجمعة، بحصة تدريبية خاصة بالاسترجاع بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في مباراة النيجر، سهرة الخميس، وحصة عادية بالنسبة لبقية اللاعبين.

وقبل التنقل صبيحة الأحد إلى تونس، تحسبا لخوض المباراة، الثانية أمام النيجر، يواصل رفقاء القائد محرز استعداداتهم السبت، بالمركز التقني بسيدي موسى.

وبرمج الطاقم الفني، حصة فيديو لمعاينة المنافس، في حدود الساعة الخامسة ونصف، والعودة إلى الأخطاء المرتكبة في مباراة الخميس، أمام النيجر، والتي كادت تكلف “الخضر” غاليا، في المواجهة التي حسمها أشبال بلماضي بصعوبة، أمام منتخب يصنف ضمن المنتخبات الإفريقية المتواضعة.

وتتبع حصة “الفيديو”، بتدريبات للاعبين بقاعة تقوية العضلات، على أن تستأنف التدريبات في السهرة، بداية من الثامنة ونصف، بإحدى ملاعب التحضيرات بالمركز التقني، حيث سيجري “الخضر” آخر حصة تدريبية قبل التنقل الأحد إلى تونس.

ويستقبل منتخب النيجر، المنتخب الجزائري، أمسية الاثنين بداية من الخامسة، بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 .