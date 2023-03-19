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رياضة

هذا هو برنامج “الخضر” خلال التربص الخاص بمبارتي النيجر

عمر سلامي
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هذا هو برنامج “الخضر” خلال التربص الخاص بمبارتي النيجر
أرشيف
لاعبو المنتخب الوطني

كشف المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، صالح باي عبود، عن برنامج “الخضر” خلال التربص الخاص بمبارتي النيجر، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كاس إفريقيا 2023 .

وسينطلق تربص “الخضر” الاثنين، بإجراء أول حصة تدريبية في الأمسية، بعد التحاق اللاعبين بالمركز التقني بسيدي موسى.

وسيواصل المنتخب الوطني تحضيراته بمركز سيدي موسى، بإجراء الحصة التدريبية الثانية في التربص، أمسية الثلاثاء، وهي الحصة التي ستكون مفتوحة أمام الإعلاميين، بالإضافة غلى تنظيم منطقة مختلطة مع اللاعبين.

وسيختتم “الخضر” تحضيراتهم أمسية الأربعاء، بخوض آخر حصة تدريبية، تحسبا للمباراة الأولى المبرمجة سهرة الخميس، بداية من العاشرة ليلا.

ويستأنف أشبال المدرب بلماضي تدريباتهم يوم الجمعة المقبل، وستتواصل التحضيرات لمباراة الغياب أمام النيجر، بإجراء حصة تدريبية أخرى أمسية السبت المقبل.

وسيتنقل المنتخب الوطني، الأحد المقبل إلى تونس، تحسبا لمواجهة النيجر، حيث سيجري رفقاء محرز، حصة تدريبية على أرضية الميدان الذي سيحتضن المباراة، المبرمجة يوم 27 مارس بداية من الساعة الخامسة مساء.

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