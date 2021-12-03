هذا هو برنامج “الخضر” في اليوم الأخير قبل مواجهة لبنان

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته للمباراة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب، والتي يواجه فيها السبت منتخب لبنان في “استاد الجنوب”.

وفي برنامج اليوم الأخير الذي يسبق المواجهة المرتقبة، سطر الطاقم الفني برنامجا تحضيريا انطلق بعد أداء صلاة الجمعة، حيث خضع اللاعبون لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا”.

وبرمج المدرب مجيد بوقرة في الأمسية،حصة “فيديو” لمعاينة منتخب لبنان، وسيعتمد الطاقم الفني في هذه الحصة على معاينة مباراة الجولة الأولى التي جمعت المنتخب اللبناني بمنتخب مصر.

وسيقف المدرب بوقرة وجميع اللاعبين،على نقاط ضعف وقوة منتخب لبنان، والذي يتم على أساسه وضع الخطة اللازمة لتجريبها في الحصة التدريبية الأخيرة.

ويخوض رفقاء القائد رايس مبولحي، أمسية الجمعة آخر حصة تدريبية، والتي ستجرى كالعادة في ملعب المركب الرياضي “العقلة”، بداية من الخامسة ونصف بالتوقيت الجزائري.

وباشر “الخضر” تدريباتهم أمسية الخميس، تحسبا لمواجهة لبنان، وهي الحصة التي أكد خلالها المهاجم يوسف بلايلي جاهزيته التامة للمشاركة في لقاء السبت.